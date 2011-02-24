Рустэм Хамитов: "Я самостоятельная фигура, и не позволю никому на меня влиять"

- Хотел поговорить, что происходит на БСТ, и как оно будет развиваться, - объяснил руководитель республики.

Поводом для встречи с президентом стал конфликт, разразившийся накануне в коллективе. После прихода на пост генерального директора Гузель Ибрагимовой башкирское ТВ начало новую жизнь, становясь ближе к европейским стандартам. Именно такую задачу поставили новому директору в правительстве РБ в августе прошлого года - здесь посчитали, что БСТ стало архаичным, фактически не меняющимся многие годы. Именно поэтому во главе башкирского ТВ встал современный креативный менеджер - Гузель Ибрагимова практически с нуля подняла городскую телекомпанию "Вся Уфа" и не раз была отмечена профессиональными наградами. Перестройка началась с ломки для многих: изменились заставки, в сетке вещания появились новые познавательные программы, динамичные новости и интересные передачи, телезрители открыли для себя новых молодых ведущих. Однако полностью переделать за полгода все производственные процессы национального ТВ без остановки вещания нереально, сродни трансформации большого завода. И на срединном этапе в коллективе начались болезни роста, телевизионщикам стало казаться, что старое ТВ исчезает, а в новых форматах нет ничего хорошего. Нежелание меняться некоторые горячие головы объяснили "потерей национального вещания" и отправили открытое письмо президенту. "Заговорщиков" поддержали влиятельные люди, преследовавшие собственные интересы на государственном канале. С их подачи в письме прозвучали абсурдные предположения, что Гузель Ибрагимова во время выборов может стать рупором враждебных сил.

В ситуацию был вынужден вмешаться глава республики Рустэм Хамитов, объяснив, что директора назначил он, а значит, он и несет ответственность за происходящее.

- В принятии кадровых решений повлиять на меня невозможно, я абсолютно самостоятельная фигура, - объяснил он.

Г-н Хамитов остудил авторов обращения, заявив, что подметных "писем писать больше не надо - такого рода воздействия на него он не потерпит" и дал коллективу два месяца на то, чтобы определиться, как они будут работать дальше, чтобы выпускать "качественный продукт".

Рустэм Хамитов признался, что он не слишком активный телезритель - "по ряду причин не часто удается смотреть телевизор, чисто физически не хватает времени".

- Я получаю информацию не в кабинете, не из телерепортажей и газет, а из реальной жизни, общаясь с реальными людьми, - отметил он.

Но сообщил, что для него важно определить формат национального телевещания, потому что это он в ответе за ТВ, как и за все, происходящее в республике. В итоге г-н Хамитов за неполные два часа составил собственную концепцию башкирского телевидения.

По словам Рустэма Хамитова, он, как президент региона, сторонник не только умеренной кадровой политики, но и в любых других своих действиях старается следовать разуму, "отстраиваться от чувств и эмоций и не допускать резких колебаний" где бы то ни было.

Рассказал глава региона, что его волнует - занятость населения, зарплата и жилье и посоветовал телевизионщикам в первую очередь обращать внимание на эти вопросы в информационной политике.

- Мы понимаем, что вопросы работы - жизненные, реальные цифры безработицы, а не те, что декларирует статистика, составляют не менее 10% от числа трудоспособного населения, а настоящая зарплата у людей не более 10-12 тысяч, в то время как усредненная, посчитанная вместе с жалованьем работников нефтеперерабатывающей отрасли якобы 21 тысяча, - рассказал Рустэм Закиевич. - Но люди говорят: "Где вы видели такую зарплату"? Я сам еду в район, разговариваю со скотником и спрашиваю, сколько он получает. Он говорит: "2300". И за эти деньги человек трудится, ходит на работу каждый день...

Как утверждает г-н Хамитов, жители республики, выезжающие на заработки в другие регионы, оставляют не менее 6 миллиардов рублей за границей Башкирии в виде налогов на доходы физических лиц.

- Если бы эти люди нашли работу здесь, то эти деньги очень пригодились бы нашему бюджету, - говорит президент РБ. - За квартиры люди дважды переплачивают из-за высоких ставок по кредитам. Мы отчитались, что в 2010 году построили 2 миллиона квадратных метров, вышли на пятое место в России по обеспеченности жильем, а на самом деле 80% этих "квадратов" - садовые домики. Мы садовыми домиками отчитались!

Рустэм Хамитов заявил, что в этом году правительство вложит 4-5 млрд рублей в развитие ипотеки и постарается снизить до восьми процентов ипотечные ставки .

Г-н Хамитов признал, что в последние 20 лет у нашего народа растет национальное самосознание.

- Хотя для меня вопрос национальности - вопрос слишком личный и я стараюсь не говорить об этом вслух, это чувство сидит глубоко внутри, - объясняет он. - Думаю, что и большинство людей, когда их начинают раскачивать, спрашивать: "Кто ты?", испытывают неловкость. Но надо говорить открыто - для многих национальное сознание неотъемлемая часть современной жизни, а потому и замалчивать эту тему нельзя.

Президент РБ посоветовал телевизионщикам "уходить от архаичных форм создания программ".

- Я согласен, что национального вещания на башкирском языке должно быть больше, - говорит он. - Но это должны быть программы, не вызывающие отторжения, с яркими и интересными идеями, чтобы они были интересны всем жителям республики.

Рустэм Закиевич вспомнил, как 20 лет назад, будучи депутатом Верховного Совета БАССР, голосовал за суверенитет.

- Более того, я это делал с огромным воодушевлением, энтузиазмом, может даже чересчур эмоционально, - рассказал он. - В то время это был единственный способ сохранить республику, не потерять ее.

По словам г-на Хамитова, для него важна память о советском прошлом.

- Дал задание составить список секретарей обкома партии БАССР, и оказалось, что таких данных не могут найти, - возмущается он. - А ведь эти люди пахали не меньше нашего, и многое сделали для республики. В истории не должно быть белых пятен и вы, журналисты, должны уделять внимание этим темам.

На вопрос о возможной приватизации государственных СМИ, президент РБ ответил категорично: "могу ответственно сказать, что акционирования стратегически важных информационных ресурсов, таких как БСТ и ведущих государственных газет, не будет".

- Я не позволю этого сделать, - пообещал журналистам Рустэм Хамитов.