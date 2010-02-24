Чиновник оценил свои услуги по определению победителя аукциона в 8 млн рублей

Всего Руслан Зайнетдинов оценил стоимость своих услуг в восемь миллионов рублей. Правда теперь чиновнику придется умерить аппетит – суд арестовал сотрудника администрации Иглинского района до начала процесса.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, г-ну Зайнетдинову предъявлено обвинение по тяжкой, четвертой части ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В случае, если суд признает чиновника виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

До недавнего времени в Башкирии самой крупной разоблаченной взяткой считалась сумма в четыре миллиона рублей, полученная экс-главным судебным приставом Октябрьского 55-летним Владимиром Сексяевым. Под занавес 2009-го Верховный суд РБ за вымогательство средств у предпринимателей отправил Сексяева на девять лет за решетку. Теперь оказывается, что четыре миллиона вовсе не рекордная сумма, если такие деньги за свои услуги берет мелкий клерк районной администрации.

Правда, земля Иглинского района на вес золота – все-таки это муниципальное образование фактически пригород Уфы. По словам экспертов, выделение земли в пригородных районах считается самой коррупционной сферой, понятно, что и должность чиновника, ответственного за выделение участков – одна из самых взяткоемких. Недаром Руслан Зайнетдинов, долгое время проработавший в Иглинской мэрии начальником юридического отдела так стремился занять кресло начальника управления земельных и имущественных отношений. И получив вожделенную должность, тут же, не стесняясь приставки и.о. принялся набивать свой карман.