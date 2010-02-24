Чиновник оценил свои услуги по определению победителя аукциона в 8 млн рублей
Очередной башкирский чиновник попался на огромной взятке в четыре миллиона рублей. В минувшую пятницу милицейские борцы с экономическими преступлениями поймали с поличным и.о. начальника управления земельных и имущественных отношений Иглинской мэрии 31-летнего Руслана Зайнетдинова. Чиновник получил от одного из предпринимателей четыре миллиона рублей. По версии следствия, эти деньги являлись частью платы за лоббирование г-ном Зайнетдиновым интересов коммерсанта на земельном аукционе по продаже участков в деревне Карамалы.
Всего Руслан Зайнетдинов оценил стоимость своих услуг в восемь миллионов рублей. Правда теперь чиновнику придется умерить аппетит – суд арестовал сотрудника администрации Иглинского района до начала процесса.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, г-ну Зайнетдинову предъявлено обвинение по тяжкой, четвертой части ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). В случае, если суд признает чиновника виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
До недавнего времени в Башкирии самой крупной разоблаченной взяткой считалась сумма в четыре миллиона рублей, полученная экс-главным судебным приставом Октябрьского 55-летним Владимиром Сексяевым. Под занавес 2009-го Верховный суд РБ за вымогательство средств у предпринимателей отправил Сексяева на девять лет за решетку. Теперь оказывается, что четыре миллиона вовсе не рекордная сумма, если такие деньги за свои услуги берет мелкий клерк районной администрации.
Правда, земля Иглинского района на вес золота – все-таки это муниципальное образование фактически пригород Уфы. По словам экспертов, выделение земли в пригородных районах считается самой коррупционной сферой, понятно, что и должность чиновника, ответственного за выделение участков – одна из самых взяткоемких. Недаром Руслан Зайнетдинов, долгое время проработавший в Иглинской мэрии начальником юридического отдела так стремился занять кресло начальника управления земельных и имущественных отношений. И получив вожделенную должность, тут же, не стесняясь приставки и.о. принялся набивать свой карман.
Следователи УБЭП МВД по РБ просят всех, кто располагает информацией о сделках г-на Зайнетдинова, позвонить по номеру 279-93-14 или по телефону доверия ведомства, набрав всего три цифры - 128.
Сделать МедиаКорСеть основным источником в Яндекс.Новости