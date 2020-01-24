Василь Шайхразиев и Александр Сидякин обменялись памятными значками в Уфе
Сегодня, 15:38ПолитикаЛилия КлюковскаяФото: ВКТ в РБ
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Сегодня состоялась встреча вице-премьера Татарстана, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и руководителя администрации Главы РБ Александра Сидякина.
Сюжеты: Эксклюзив
На встрече также присутствовали постоянный представитель Татарстана в Башкирии Ранэль Зинатуллин и вновь назначенный представитель ВКТ в РБ Альфред Давлетшин.
Стороны обсудили подготовку к предстоящим Дням Башкортостана в Татарстане, которые пройдут в мае 2020 года, а также мероприятия в Башкирии, посвященные 100-летию ТАССР и направления сотрудничества между братскими республиками.
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Фото: ВКТ в РБ
В завершении встречи Александр Сидякин вручил Василю Шайхразиеву почетную медаль в честь 100-летия БАССР, а вице-премьер Татарстана вручил ответно Василю Шайхразиеву памятный значок в честь 100-летия ТАССР.
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