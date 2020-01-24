Василь Шайхразиев и Александр Сидякин обменялись памятными значками в Уфе

На встрече также присутствовали постоянный представитель Татарстана в Башкирии Ранэль Зинатуллин и вновь назначенный представитель ВКТ в РБ Альфред Давлетшин.

Стороны обсудили подготовку к предстоящим Дням Башкортостана в Татарстане, которые пройдут в мае 2020 года, а также мероприятия в Башкирии, посвященные 100-летию ТАССР и направления сотрудничества между братскими республиками.