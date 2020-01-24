Трамп встретится с Нетаньяху 28 января

Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля в Белом доме во вторник, 28 января. Об этом информирует RNS.

В ходе беседы американский лидер и глава правительства Израиля поговорят о безопасности. Вашингтон и Иерусалим — старые партнеры. Визит Нетаньяху - это шанс еще раз обсудить общие интересы США и Израиля. Главной темой диалога Трампа и Нетаньяху станут религиозные вопросы и проблемы национальной безопасности.