Трамп встретится с Нетаньяху 28 января

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху совершит рабочий визит в США.
Президент США Дональд Трамп примет премьер-министра Израиля в Белом доме во вторник, 28 января. Об этом информирует RNS.
В ходе беседы американский лидер и глава правительства Израиля поговорят о безопасности. Вашингтон и Иерусалим — старые партнеры. Визит Нетаньяху - это шанс еще раз обсудить общие интересы США и Израиля. Главной темой диалога Трампа и Нетаньяху станут религиозные вопросы и проблемы национальной безопасности.
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