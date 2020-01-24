Против политзаключенного Айрата Дильмухаметова возбудили пятое уголовное дело

Как сообщает «Эхо Москвы в Уфе», уголовное производство начато по ст. 283.3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности».

Следствие считает, что подобные призывы общественного и политического деятеля наблюдаются в статье Дильмухаметова «Обращение Айрата Дильмухаметова к башкирской политической нации». В нем он, как сообщает следствие, призывает к сбору денег в группе «Четвертая башкирская республика» в социальной сети «Вконтакте» 27 июля 2018 года.

В постановлении, которое подписал следователь ФСБ Сергей Корепанов, говорится, что Айрат Дильмухаметов, обращаясь ко всем неравнодушным с призывом финансово помочь борьбе за «новую четвертую башкирскую республику», указал реквизиты карты Сбербанка, которая оформлена на его мать, Агиляш Самеевну Дильмухаметову.

Кроме того, следователи сообщают, что подобные призывы финансировать деятельность группы Дильмухаметов допустил около шести раз в период с июля по ноябрь 2018 года.

Обоснованием для обвинений вновь послужила психолого-лингвистическая экспертиза от 25 сентября 2019 года. В ней говорится о том, что Айрат Дильмухаметов применил «ряд воздействий на психику читателя, сформировав у них страх за свое будущее. При этом из статьи и роликов следует, что заплатив средства, политик «решит все проблемы».

Напомним, ранее Верховный суд Башкирии оставил в силе решение о продлении ареста политику, которого еще в 2016 году общество «Мемориал» признало политзаключенным. Срок содержания под стражей Айрата Дильмухаметова продлили до 6 марта.