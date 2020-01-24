Представитель ВКТ Альфред Давлетшин: Тяжело было удержать нападение Радия Хабирова

После лекции Василь Шайхразиев представил имам-хатыба мечети «Ихлас» Альфреда Давлетшина в качестве представителя ВКТ в Башкирии.

Корреспондент Медиакорсети встретился с Альфредом Давлетшиным и задала ему несколько вопросов.

Ильдар Еникеев, Альфред Давлетшин, Василь Шайхразиев, Гульшат Сафина Фото: МедиаКорСеть

Альфред-хазрат, традиционно имамами становились мудрые старцы. И в стенах мечети довольно непривычно видеть молодого имама. Как прихожане восприняли ваше назначение?

Основы ислама я начал изучать с 6 лет, больше 30 лет назад. Я благодарен своим родителям за то, что воспитали меня в мусульманских традициях. С детства я с отцом посещал праздничные намазы. Дед со стороны отца был муллой, еще в начале 90-х организовал мусульманский приход в деревне Янгискаин Гафурийского района.

В 2005 году я совершил хадж – паломничество в исламские святыни, начал в полном объеме соблюдать религиозные нормы.

Для мечети «Ихлас» я не посторонний человек: моя жизнь тесно связана с нею с 1998 года. Вначале был прихожанином, затем руководителем молодежного отдела и помощником имама. Большую роль в формировании моих религиозных, да и в целом, взглядов на жизнь оказал Мухамет хазрат Галлямов, основоположник мусульманской религиозной организации «Ихлас» и ее первый имам. В настоящее время он является председателем приходского собрания мечети. Но, для меня он в первую очередь является другом и наставником.

В 2019 году, сражу же после получения диплома Казанского исламского университета, по инициативе Мухамета хазрата Галлямова, было созвано заседание межлиса (приходского собрания) Мусульманской религиозной организации «Ихлас» г. Уфы, на котором я был избран имам-хатыбом. Прихожане эту новость восприняли с одобрением.

Если же говорить о традициях и желании видеть в этой роли людей более старшего возраста, отвечу. Все меняется. В прошлом году Председателем ДУМ РБ стал 29-летний Муфтий Айнур хазрат Биргалин

Мечеть «Ихлас» — это только дом молитвы?

Не только. Особенностью мечети «Ихлас» является наличие собственной телевизионной программы, приходского журнала, хора мусульманского песнословия «Илахилар», уроков арабского языка и др.

В советское время здание мечети было отдано под кинотеатр, и потому у нас осталось огромное помещение, где мы проводим лекции, приглашаем на просмотры фильмов. В 2017 году мы показывали в нашем историческом зале фильм «Бабич». Картина посвящена жизненному и творческому пути классика башкирской поэзии, общественно-политического деятеля, одного из членов первого Башкирского Правительства Шайхзады Бабича.

Прошлой осенью мы провели Всероссийскую научно-практическую конференцию, посвящённую жизни и творчеству Ризаитдина Фахретдинова, Мухлисы Буби, Марьям Султановой и Виля Казыханова. На этой

конференции было поднято огромное количество вопросов к приезжим с разных регионов страны спикерам, относительно актуальной темы: «Миротворческая роль матери».

Быть имам-хатыбом – очень ответственно и нелегко. Помимо основ ислама требуются и другие знания, практически быть менеджером крупного звена. При этом, насколько мне известно, вы глава большого семейства. Как удается все совмещать?

Родители всегда воспитывали меня с мыслью, что семья – самое важное, что есть у каждого человека, его опора и надежда. Мой отец Амир Давлетшин – полковник милиции в отставке, практически всегда был на работе, редкие свободные дни мы всегда проводили всей семьей, приглашали гостей, мама – врач-стоматолог до пенсии всегда была и остается гостеприимным человеком. Сейчас у нас с упругой трое детей, и нам, конечно, помогают мои родители и мать моей супруги, тоже врач.

Мои родители всегда стремились дать детям хорошее образование: школу я закончил с медалью, Институт права Баш ГУ – с отличием в 2005 году. Как и отец, я долгие годы работал юристом, это дало мне бесценный опыт.

Вы работали адвокатом?

До адвокатуры я студентом начал работать в 2004 году в Группе компаний «Трилистник групп» (прежнее наименование «Фирма «Башкирские инвестиции»). Моя адвокатская деятельность началась в 2008 году, но я продолжал работать юристом в компании. Мне повезло, я работал с очень деятельными и интересными людьми.

Я благодарен руководству компании –. Работа в компании под руководством Марата Ахметшина, Марата Фаттахова и Артура Хазигалеева была основана на принципах демократии, взаимоуважения и порядочности. Была настоящая команда, которая работала очень согласованно, при этом, не имелось никаких прописанных положений и приказов о порядке работы. Со многими, кто в свое время проработал в компании, мы продолжаем поддерживать хорошие отношения, дружим, советуемся. Особую роль в моей жизни сыграл Вячеслав Матвеев, блестящий юрист, профессионал, вместе мы проработали ровно 15 лет.

Артур Хазигалеев – тот самый бизнесмен и меценат, благодаря которому в Уфе в прошлом году установили памятник Габдулле Тукаю?

Да, именно он. Надо отметить, что меня всегда окружают люди, сохранившие традиции, любовь к татарской истории и языку. В моей семье говорят на родном языке. Пару лет назад, мы с дочерью составили древо (шежере) своего рода. Удалось установить своих предков, которые жили в конце 18 века. Все мои предки проживали в деревнях. Отец родом из деревни Янгискаин Гафурийского района, мама родилась в Уфе, а ее родители из деревни Курманаево Аургазинского района.

У супруги корни из Чекмагушевского и Шаранского района. У нас нет родственников, родившихся на территории современного Татарстана. Мы настоящие коренные татары Башкортостана или, как часто, нас называют историки, уфимские или агидельские татары.

Большинство наших соседей (мое детство прошло в частном секторе микрорайона Урал Кировского района Уфы) были выходцами из Благоварского, Аургазинского, Кармаскалинского, Чишминского, Караидельского и Кушнаренковского районов, поэтому основным языком общения был татарский.

Помню, даже в детском саду, воспитатели очень часто обращались к нам на татарском. А однажды, заучивали песню на татарском языке про Ленина («Ленин бабай кузлэре»). К сожалению, я был лишен возможности изучения родного языка в школе. Но, в Институте права БашГУ был факультативный предмет, на котором можно было изучать на выбор один из языков: русский, башкирский, татарский или дополнительно английский. Я выбрал татарский и именно на юрфаке научился писать на родном языке. Благодарен за это руководству института.

Вы учились на юрфаке, в то время, когда глава Башкирии был деканом?

Да, у нас был самый энергичный руководитель факультета в истории института права - Радий Фаритович Хабиров. Каждую осень и весну проводился чемпионат по футболу между факультетами. У преподавателей была своя команда. Радий Хабиров всегда играл в нападении и мне, игроку обороны, было не просто удерживать его.

Вернемся к сегодняшнему событию. Несмотря на большую ответственность и деятельность имам-хатыба, Вы согласились представлять Всемирный Конгресс татар в Башкирии. В чем ваша роль в этой организации?

Национальной особенностью нашего народа является чрезвычайная живость ума, энергичность, трудолюбие и открытость. Татары Башкортостана вносят огромный вклад в экономику и культуру республики. 2019 это год перемен для меня. В августе я был избран имам-хатыбом мечети «Ихлас», в декабре назначен представителем Всемирного конгресса татар. Очень часто ставят знак равенства между Татарстаном и Конгрессом татар, однако, это неверно, поскольку ВКТ является организацией, объединяющей татар всего мира, от Австралии до Канады.

Я вижу свою роль в том, чтобы татары, живущие в Башкирии, сохранили свои традиции, свой язык и культуру чтобы дети говорили на родном языке со своими родителями и не стеснялись говорить на нем в обществе.