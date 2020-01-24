Депутат Госдумы Александр Грибов стал правительственным идеологом

Чиновнику 33 года, однако он уже успел стать заместителем секретаря партии «Единая Россия» и заместителем председателя Комитета Государственной думы России по государственному строительству и законодательству, информируют «Новые известия».

Свою политическую карьеру Александр Грибов начал строить в возрасте 22 лет. Тогда его избрали депутатом муниципалитета Ярославля. За год до этого молодой человек вступил в «Единую Россию».

С 2012 года Грибов занимал такие должности, как заместитель губернатора Ярославской области и председатель Общественной палаты Ярославской области. Еще он был депутатом Госдумы Федерального собрания РФ VII созыва.

В 2014 году политик работал над формированием «реестра смыслов». Грибов тщательно изучил проблему коррупции. Молодой человек сравнил взяточников с алкоголиками и наркоманами. Общее между ними то, что все три категории лиц не нашли себя и свое место в этой жизни. Чиновник проводил параллели между желанием получить мгновенное благополучие и алкогольно-наркотическими грезами, заменяющими реальную жизнь.

В 2018 году, после публикации своих размышлений, Александр Грибов был назначен заместителем секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».

Через два года молодому политику предложили пост в Правительстве РФ. Здесь ему предстоит курировать вопросы, которые связаны с предстоящими выборами в Госдуму РФ и выборами президента страны. Пока не ясно, уйдет ли Грибов со своей работы в партии. При этом в законе нет ограничений, которые могут помешать ему продолжать трудиться в «Единой России».

Политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко назвал Александра Грибова молодым и перспективным управленцем с высоким уровнем компетенций. У политика имеются все шансы улучшить взаимодействие между «Единой Россией» и правительством страны.

С этим утверждением согласен политический консультант, глава наблюдательного совета консалтингового агентства «Эксперт Групп» Александр Шемелев. Эксперт добавил, что приглашение Грибова в правительство свидетельствует о более плотной работе «Единой России» и руководства страны.