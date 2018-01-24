Директор МТС «Зауралье Агро» стал заместителем министра сельского хозяйства
Об этом сообщили в пресс-службе минсельхоза республики.
Новому заместителю министра 46 лет. Он родился в Кугарчинском районе Республики Башкортостан. Закончил Московскую сельскохозяйственную академию им. Тимирязева по специальности «Агрономия».
Вот его трудовая биография.
07.1988 – 08.1988 - рабочий совхоза «Октярьский», Кугарчинский район
09.1988 – 06.1995 - студент Московский сельскохозяйственной академии им. Тимирязева
11.1995 – 08.1996 - учитель биологии Восточного лицея, Мелеузовский район
08.1996 – 08.1998 - учитель химии Сарышевского агролицея, Мелеузовский район
08.1998 – 05.2000 - директор Сарышевского агролицея, Мелеузовский район
05.2000 – 02.2002 - председатель СПК «Колхоз Марс», Мелеузовский район
02.2002 – 04.2002 - директор ООО «Тавакан», Кугарчинский район
04.2002 – 10.2005 - директор ГУСП «Тавакан», Кугарчинский район
10.2005 – 09.2007 - директор ООО «Кондор», Зианчуринский район
10.2007 – 05.2009 - заместитель генерального директора по строительству ООО «Кондор», Оренбургская обл.
05.2009 – 09.2010 - заместитель директора ООО «Гамма плюс», гор. Мелеуз
09.2010 – 03.2011 - заместитель генерального директора ОАО «Башгипроагропром», гор. Уфа
04.2011 – 07.2011 - и.о. заместителя главы по сельскому хозяйству МР Хайбуллинский район РБ
07.2011 – 09.2012 - первый заместитель главы по сельскому хозяйству МР Хайбуллинский район РБ
10.2012 – 04.2013 - начальник отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по РБ
04.2013 – 05.2017 - начальник отдела прогрессивных технологий растениеводства и мелиорации, начальник отдела растениеводства Минсельхоза РБ
05.2017 – 01.2018 - генеральный директор ГУСП МТС «Зауралье Агро» РБ