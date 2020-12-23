Суд оправдал жительницу Башкирии, разместившую фото в поддержку Куштау

Суд оправдал жительницу Башкирии, разместившую фото в поддержку Куштау

Вчера, 14:07ПолитикаАнна КононоваPhoto: Вконтакте
Верховный суд Башкирии принял решение о прекращении административного преследования Диляры Ахуньяновой. Об этом Mkset рассказали в объединенной пресс-службе судов республики.

ВС отменил решение первой инстанции о привлечении девушки к административной ответственности в связи с отсутствием состава нарушения.

Напомним, Диляра Ахуньянова опубликовала в соцсетях фото с плакатом за сохранение шихана Куштау. Фотография была опубликована в августе, после чего на девушку пришёл рапорт. Ей предъявлено обвинение в «Организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления». 27 ноября Альшеевский районный суд оштрафовал Ахуньянову на пять тысяч рублей. Тогда она заявила об обжаловании решения суда.

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