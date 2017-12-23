КПРФ решила выдвинуть нового кандидата на пост президента страны
Сегодня, 23 декабря, стало известно, что многолетний лидер КПРФ Геннадий Зюганов не станет выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы. Об этом Медиакорсети сообщил участник съезда от башкирских коммунистов Ильгам Галин.
Съезд КПРФ утвердил в качестве кандидата на пост президента государства 57-летнего Павла Грудинина. Он уже испытал напор журналистов на своем первом пресс-подходе в новой роли.
Сам же Геннадий Зюганов заявил, что не против возглавить предвыборный штаб своего выдвиженца.
Известно, что Павел Грудинин с 1996 года является директором «Совхоза имени Ленина», на территории которого внедрена и действует модель социалистической экономики. В школах и детсадах введено давно уже бесплатное питание, бесплатные кружки и секции. В поликлиниках пациенты получают бесплатные лекарства.
При этом Павел Грудинин не имеет опыта участия в выборах федерального уровня. Пока ему довелось трижды баллотироваться в Московскую областную думу, правда, вполне успешно.