Эксперты оценили шансы главы Башкирии остаться на посту

По оценкам устойчивости губернаторов Рустэм Хамитов оказался на последнем месте среди глав регионов ПФО.

Опубликован второй рейтинг устойчивости губернаторов, подготовленный коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг».

Напомним, первый подобный рейтинг был опубликован в сентябре текущего года, в самый разгар кампании по обновлению губернаторского корпуса.

Как считают эксперты, кадровые перестановки не завершены и могут последовать даже в ходе или сразу после президентской кампании. Поэтому сейчас вполне уместно подсчитать шансы дейс твующих глав регионов остаться в своих креслах.

- Естественно, итоговое решение по каждому конкретному региону всегда остается за Президентом. Однако на кону сегодня стоит не только влияние конкретных групп на конкретные регионы. Российская элита готовится к серьезной обновлению и перегруппировке на федеральном уровне, пик которой придется на 2021-2024 годы. И новые губернаторы-назначенцы, а также делегировавшие их элитные группы проходят кастинг на участие в этой новой конфигурации, - считают составители рейтинга.

Рейтинги были составлены по федеральным округам, и, что касается ПФО, то тут Башкирии гордиться особо нечем, потому что г глава нашего региона Рустэм Хамитов оказался в самом конце рейтинга.

Оценки выс тавлялись по ряду критериев. В соответствии с ними Рустэм Хамитов не пользуется активной поддержкой руководства страны, хотя у него случаются нечастые встречи с главой государства. Отмечено также, что в Башкирии реализуется большой региональный проект (без уточнения, какой именно проект имеется в виду). Экономическую привлекательность Башкирии эксперты оценили как низкую, видимо, после того, как «Башнефть» отошла к «Роснефти», в Башкирии присвоить больше почти и нечего. При этом важное примечание экспертов, которое может послужить этаким утешительным призом для губернаторов: чем ниже экономическая привлекательность региона, тем менее вероятны атаки на губернатора.

С точки зрения наличия у губернатора уникального позиционирования, Рустэма Хамитова эксперты оценили как губернатора-функционера. Из этой же категории оценок и следующий критерий: качество политического менеджмента, по которому главу Башкирии оценили, как стандартного менеджера.

Рейтинг также поведал широкой аудитории информацию о том, что у Рустэма Хамитова имеется конфликт с неким членом правительственной российской вершины, а на региональном уровне тлеет давний элитный конфликт (наверняка, во втором случае имеются в виду сложные взаимоотношения Рустэма Хамитова с его предшественником Муртазой Рахимовым). Помимо этого, в послужном списке главы Башкирии указано наличие уголовного преследования заместителей министров и фигур, входящих в команду, но не занимающих формальных позиций в администрации субъекта Федерации.

Как следует из комментариев к рейтингу, текущие оценки губернаторов зафиксированы накануне старта нового политического цикла в нашей стране. Предстоящая кампания по выборам Президента РФ станет для врио и действующих глав субъектов РФ экзаменом на качество политического менеджмента и умение минимизировать конфликты.