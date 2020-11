Оглашение приговора бывшему министру земельных и имущественных отношений Евгению Гурьеву перенесли на 25 ноября. Решение было принято в связи с плохим самочувствием подсудимого.

Отметим, что чиновник, по требованию прокуратуры, может попасть в колонию общего режима на 12 лет. Ранее в Кировском районном суде заслушали последнее слово экс-главы Минземимущества РБ Евгения Гурьева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Свою вину экс-министр не признает, уверяя, что показаний своих не менял на протяжении всего следствия. Также он отметил6 что у его родных не было обнаружено объектов недвижимости, которые имели бы госстатус.

