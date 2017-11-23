Глава Башкирии рассказал о формировании территорий счастливого образа жизни

По его мнению, семья может стать той самой идеей, необходимой для сплочения счастливого общества.

Сегодня, 22 ноября, глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил на праздничном мероприятии, посвященном Дню матери, которое прошло в Государственном концертном зале «Башкортостан».

В этот раз сам информационный повод предполагал произнесение множества теплых слов о матерях и семейном благополучии, после которых зашла речь и о накопившихся проблемах.

- Семьям с детьми в республике ежегодно оказывается около 30 видов поддержки на общую сумму порядка 10 млрд рублей. Огромные цифры, но, безусловно, этих денег еще и не хватает для оказания поддержки по всем направлениям. Поэтому с этого года предусмотрены новые республиканские меры, которые направлены на то, чтобы поправлять, например, демографическую ситуацию, - сообщил с трибуны собравшимся Рустэм Хамитов.

По его словам, снижение рождаемости, которое по итогам 2017 года может достигнуть в республике 6 тысяч младенцев, связано как с уровнем доходов населения, так и с демографическими волнами или увеличением возраста первородящих женщин.

Рустэм Хамитов выразил надежду, что вручение сертификатов на 300 тысяч рублей семьям, в которых родился первый ребенок, поможет сдержать падение рождаемости. На сегодняшний день их получили уже около 900 семей. За второго ребенка по федеральной программе семьи получают материнский капитал, за третьего ребенка должны получить земельный участок.

- Я говорю «должны», потому что еще не все из тех, кто стоит в очереди, получили земельные участки, - уточнил глава Башкирии. - Для нас это, на самом деле, достаточно сложная проблема в части обеспечения землей в городах. Понятно, в сельской местности с землей проще. А вот как быть в наших больших городах, где земли нет, и её фактически невозможно выделить многодетным семьям? Тем не менее, сейчас мы ищем варианты предоставления жилья или материальных компенсаций. Также ищем возможность договориться с близлежащими районами, чтобы выделять такую землю.

Как заявил глава республики, особое внимание в Башкирии уделяется многодетным семьям. Их у нас 46,3 тысячи. По этому показателю наша республика находится на четвертом месте в Российской Федерации и на первом месте - в Приволжском федеральном округе.

- В части поддержки семей Башкортостан – один из лидеров в Российской Федерации, - уверенно заявил Рустэм Хамитов и привел в качестве доказательства следующие аргументы. - Первыми в стране мы создали Министерство семьи, труда и социальной защиты населения. Наш опыт в сфере охраны материнства и детства отмечен на федеральном уровне, например, по реализации программы «Родовой сертификат», строительства сети перинатальных центров, снижения материнской и младенческой смертности, профилактике социального сиротства. Республиканский проект по организации услуг государственных «социальных нянь» на дому по уходу и присмотру за детьми ясельного возраста будет распространяться в других регионах.

Кстати, после создания Министерства семьи в каждом муниципалитете будет создаваться своя соответствующая структура, которая профессионально ежедневно, ежечасно будет заниматься всем многообразием вопросов по семейным отношениям.

Среди достижений Рустэм Хамитов также назвал прошлогоднее открытие нового Республиканского перинатального центра и ожидаемое в январе 2018 года начало работы медико-генетического центра, который позволит проводить раннюю ДНК-диагностику для профилактики наследственных заболеваний, а также тот факт, что именно в Башкирии прошел Международный конгресс «Российская семья», Всероссийский форум матерей и I Республиканский родительский форум.

- Сейчас идет работа над программой по реализации мер в части превращения муниципалитетов в «территории счастливого образа жизни». Главная идея – путь к счастливой жизни начинается с семьи. Здесь, конечно же, очень многое зависит от вас, дорогие мамы, - обратился с улыбкой к аудитории Рустэм Хамитов. - Очень часто сетуют на то, что якобы нет идеи, которая сплачивала бы наше общество, нет у нас основополагающих подходов к этому. Безусловно, есть. Выступая на различных форумах, собраниях, я неоднократно говорил о том, что есть эта идея. Эта идея – семья, её благополучие. Все начинается с семьи.

После небольшого лирического отступления глава республики опять занялся самокритикой.

- Ранее мы относились к семье как к чему-то существенному, важному, но которое живёт самостоятельной жизнью, которому не надо ни помогать, ни каким-то образом укреплять. Все это в конечном итоге привело к сложным явлениям. У нас в республике распадается 40 процентов браков. Мы не помогаем молодым семьям, оставляем их один на один со сложностями этого мира. Мы не учим наших детей тому, чтобы они находили взаимопонимание в семье, могли правильно выстраивать эти сложнейшие семейные отношения.

Следующий аргумент главы региона показался несколько неожиданным.

- Буквально сегодня подписал большую кипу документов о том, что нужно помиловать того или иного человека или нет. Когда я просматриваю эти дела, вижу, что там непрерывное пьянство. 99 процентов самых жестоких, ужасных преступлений происходят на почве пьянства. К сожалению, такие деяния не уменьшаются, и преступность в этой части не снижается. Мы вместе, в том числе через воздействие на семью, должны противостоять этому злу, - поделился он своими мыслями. - Нам важно объединять усилия власти и общественности.

Упоминание о языках, напротив, неожиданным не стало, поскольку эта проблема озвучивается почти в каждом его выступлении в последнее время. Вероятно, это связано еще и с тем, что о решении «языкового вопроса» всего через неделю Рустэму Хамитову предстоит отчитаться перед Владимиром Путиным.

- Очень важно, чтобы дома звучала родная речь, чтобы смотрели телепередачи, читали газеты и книги на родном языке, ходили семьями на концерты и спектакли, которые помогают детям осваивать язык. Многоязычие – это главное. Это достаточно широко открывает окно в мир. И возможностей у многоязычных детей намного больше, чем у моноязычных, - отметил Рустэм Хамитов. - Недавно я подписал Указ о мерах по совершенствованию изучения государственных и родных языков. Сейчас готовится план по его реализации.