Депутаты городского совета избрали нового мэра города Учалы. Им стал 34-летний депутат районного Совета и участник конкурса «Лидеры России» Ильмир Газизов.

Отметим, что до него пост занимал 48-летний Ильяс Кильмухаметов. Он был главой администрации города на протяжении восьми лет и ушел в отставку из-за истечения срока действия контракта. Известно, что на пост мэра Учалов претендовали еще два кандидата. Среди них руководитель администрации Уразовского сельсовета Жалил Султанов и Рустам Сулейманов – глава отдела ЖКХ мэрии района.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter