Премьер Башкирии объяснил, для чего нужен Центр управления республики

— Структура эта хороша тем, что помогает обеспечить координацию разрозненных правительственных подразделений на новом - цифровом - уровне. Информации, которой мы оперируем, становится все больше и больше, вот и надо ее систематизировать. Чтобы она не в глубинах чиновничьих компьютеров лежала, а в интересах реальных управленческих процессов работала, отметил Назаров.