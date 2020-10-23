Премьер Башкирии объяснил, для чего нужен Центр управления республики

По словам Андрея Назарова, новая структура, условно говоря, поможет объединить все ведомства в одном месте. А для обращений граждан появятся дополнительные каналы связи, что позволит быстрее реагировать на ситуацию и наблюдать за ними не точечно, а более глобально.
— Структура эта хороша тем, что помогает обеспечить координацию разрозненных правительственных подразделений на новом - цифровом - уровне. Информации, которой мы оперируем, становится все больше и больше, вот и надо ее систематизировать. Чтобы она не в глубинах чиновничьих компьютеров лежала, а в интересах реальных управленческих процессов работала, отметил Назаров.
Также Центр управления республики поможет систематизировать работу с инвесторами и управлять промышленными процессами.
— Автоматизированная система позволит нам оперативно выгружать, логически систематизировать данные и как результат – владеть всей информацией по нашей республике, отметил вице-премьер.