Премьер Башкирии объяснил, для чего нужен Центр управления республики

Первый премьер-министр Башкирии Андрей Назаров рассказал о целях создания Центра управления республики. Напомним, здание появится к концу 2020 года на склоне реки Белой у дома правительства. На его строительство из бюджета региона выделено 540 миллионов рублей.

По словам Андрея Назарова, новая структура, условно говоря, поможет объединить все ведомства в одном месте. А для обращений граждан появятся дополнительные каналы связи, что позволит быстрее реагировать на ситуацию и наблюдать за ними не точечно, а более глобально. — Структура эта хороша тем, что помогает обеспечить координацию разрозненных правительственных подразделений на новом - цифровом - уровне. Информации, которой мы оперируем, становится все больше и больше, вот и надо ее систематизировать. Чтобы она не в глубинах чиновничьих компьютеров лежала, а в интересах реальных управленческих процессов работала, отметил Назаров. Также Центр управления республики поможет систематизировать работу с инвесторами и управлять промышленными процессами. — Автоматизированная система позволит нам оперативно выгружать, логически систематизировать данные и как результат – владеть всей информацией по нашей республике, отметил вице-премьер.

