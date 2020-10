10% госслужащих Башкирии отправили на «удалёнку» из-за распространения коронавируса

9,7% государственных и 7,5% муниципальных служащих Башкирии перешли на дистанционный формат работы в связи с распространением коронавируса. Это коснулось сотрудников с хроническими заболеваниями, старше 65 лет и беременных женщин, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Как сообщает ТАСС, данные предоставлены на 14 октября. Категории должностных служащих, ушедших на «удалёнку» не определены. Исключение из требования составляют работники, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для функционирования госорганов. При этом режим работы госслужащих не изменился, передает издание. Кроме того, на рабочих местах работают медицинские инспектора, которые следят за выполнением мер безопасности. Напомним, в Башкирии зарегистрировано 10093 заболевших коронавирусом за весь период. За прошедшие сутки прирост составил 74 пациента. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров поручил организовать работу антиковидных инспекторов на предприятиях республики. Он начале их работы он рассказал в Instagram.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter