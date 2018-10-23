В Уфе Марат Васимов стал директором МУП ИСК

Врио мэра Уфы Салават Хусаинов на оперативном совещании в администрации города сообщил о кадровых изменениях.

На должность директора МУП «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» назначен Марат Васимов.

До него пост руководителя муниципального предприятия занимал Аскар Файзуллин, до этого назначения занимавший должность директора «Уфаводоканала».