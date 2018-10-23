В Уфе Марат Васимов стал директором МУП ИСК

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Ранее Марат Васимов был директором Фонда жилищного строительства Башкирии и бывшим топ-менеджером предприятий группы КПД.
Врио мэра Уфы Салават Хусаинов на оперативном совещании в администрации города сообщил о кадровых изменениях.
На должность директора МУП «Инвестиционно-строительный комитет Уфы» назначен Марат Васимов.
До него пост руководителя муниципального предприятия занимал Аскар Файзуллин, до этого назначения занимавший должность директора «Уфаводоканала».
Радий Хабиров накануне поручил новому вице-премьеру по строительству Раифу Абдрахимову изучить деятельность инвестиционно-строительного комитета. По общедоступной информации, МУП ИСК не сдал ни одного объекта.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей