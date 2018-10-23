В Башкирии за землю и имущество будет отвечать Олег Полстовалов

Указом врио главы Башкирии Радия Хабирова исполняющим обязанности нминистра земельных и имущественных отношений назначен Олег Полстовалов. Он заменил Евгения Гурьева, который другим указом был освобождён от должности вице-премьера- министра земельных и имущественных отношений Башкирии по собственному желанию.

Олег Полстовалов назначен на свой пост без совмещения обязанностей вице-премьера.

Справка. Олег Полстовалов родился 8 сентября 1974 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Правоведение». Доктор юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1996 году стажёром преподавателя кафедры криминалистики и судебных экспертиз Башкирского государственного университета.

В 2000–2002 годах – ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры криминалистики Башкирского государственного университета.

В 2002–2005 годах – заместитель директора, первый заместитель директора Института права Башкирского государственного университета.

В 2005–2008 годах – и.о. директора, директор Института права Башкирского государственного университета.

В 2008–2011 годах – доцент, профессор кафедры криминалистики Института права Башкирского государственного университета.

В 2011–2012 годах – и.о. заведующего кафедрой международного права и международных отношений, преподаватель кафедры криминалистки Института права Башкирского государственного университета.

В 2012–2014 годах – профессор кафедры государственного и административного права, заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики БАГСУ при Президенте Республики Башкортостан.

В 2014–2017 годах – профессор кафедры криминалистики Башкирского государственного университета.