Где в Башкирии жить хорошо

Медиакорсеть составила рейтинг качества жизни в городах и районах Башкирии - по открытым данным Росстата.

Медиакорсеть впервые представляет рейтинг городов и районов Башкирии. Его результаты позволили определить территории региона, которые создали у себя условия для наиболее комфортной жизни людей. Также были выявлены и «антигерои» - города и районы с низким качеством жизни населения.

Методика

Рейтинг городов и районов основан на данных Росстата. Он составлен на основе цифр, характеризующих четыре основные категории, определяющие качество жизни: демография, здравоохранение и окружающая среда, образование, труд и инфраструктура. В рамках этих блоков собраны показатели как напрямую характеризующие качество жизни (например, уровень доходов, количество мест в детских садах), так и производные от них (рождаемость, доля трудоспособного населения и так далее).

Отдельные показатели в базе Росстата отсутствуют. В этом случае району выставлялось среднее по территориям значение.

В рейтинге принимали участие города регионального подчинения и районы – всего 62 территории. Все они проранжированы по каждому из показателей, каждому из них присвоен свой ранг. Ранги укрупнены по пяти названным выше блокам и затем суммированием сведены в итоговый ранг каждой территории. Согласно этой методике, меньшее значение суммарного ранга означает более высокое качество жизни в территории.

ТОП-3 рейтинга. Фото: Mkset.ru

Демография

С точки зрения демографии наилучшим образом ситуация обстоит в Нефтекамске. Здесь один из самых высоких показателей доли трудоспособного населения – 60,2%. Это говорит о привлекательности города для наиболее активных людей. Коэффициент рождаемости также не максимальный, но достаточно высокий – 5-й результат среди всех территорий (15,5). В целом, люди считают Нефтекамск хорошим местом для жизни: миграционный баланс города является положительным, то есть приток жителей в город выше, чем отток.

На втором месте – Иглинский район. Он занимает 17-е место по рождаемости в регионе, 12-е - по доле трудоспособного населения. По миграции баланс в районе положительный, причем максимальный среди всех территорий: за год население района увеличилось на 2,5 тысячи человек.

Бирский район находится на третьем месте. Доля населения трудоспособного возраста здесь почти такая же, как в Нефтекамске, коэффициент рождаемости равен показателю Иглинского района. Что касается миграционного баланса, то он близок к нулю: минус 24 человека за прошлый год.

Октябрьский делит третье место с Бирским районом. Несколько выше рождаемость, чуть ниже доля трудоспособного населения. И как итог – тоже практически нулевой миграционный баланс.

Столица региона - Уфа - находится во второй четверти рейтинга по демографической ситуации. Несмотря на то, что высокая доля трудоспособного населения и высокая рождаемость подтверждают привлекательность города для жизни, здесь отмечается отток населения: в 2016 году переехавших из города оказалось на 811 человек больше, чем въехавших в него.

Среди аутсайдеров с точки зрения демографической ситуации находятся Мечетлинский, Дюртюлинский, Федоровский и Бураевский районы. Все они заметно проигрывают по коэффициенту рождаемости. Пока что доля трудоспособного населения там не так мала, но миграционные потоки уже складываются не в пользу этих территорий.

Здравоохранение и экология

Лидером по этому блоку является Бурзянский район: здесь невысокий уровень смертности, также невысок объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

На втором месте – Абзелиловский район. Он отстает от лидера по обоим показателям, тем не менее, они находятся на хорошем уровне: район занимает 8-е место по коэффициенту смертности и 5-е по объему выбросов загрязняющих веществ в воздух.

На третьем месте – Баймакский район. Он находится на первом месте по состоянию экологии: объем загрязняющих выбросов в воздух в расчете на одного жителя здесь минимален. В то же время по уровню смертности район отстает от лидеров: лишь 16-е место.

И вновь Уфа находится далеко не в начале рейтинговой таблицы. По уровню здравоохранения, которое характеризуется уровнем смертности, город занимает 6-е место, и это хорошо. Однако картину портит состояние экологии: по объему выбросов в воздух ситуация в Уфе хуже средней по региону.

Последние места в блоке здравоохранения занимают Белокатайский, Бижбулякский и Шаранский районы. Здесь наихудшие показатели состояния экологии, также достаточно высока смертность.

Образование

Тройка лидеров представлена крупнейшими городами региона.

На первом месте – Кумертау. В городе нет детских садов с аварийными зданиями, а количество мест в детских садах на тысячу детей дошкольного возраста – максимально среди всех территорий. В пользу города играют и сравнительно высокие зарплаты учителей и сотрудников детских дошкольных учреждений.

Нефтекамск по количеству набранных баллов лишь немногим отстает от лидера. Подавляющее большинство дошкольников имеют возможность посещать детские сады, зарплаты педагогов сравнительно высоки. Слабое место города – состояние дошкольных учреждений: 27% из них находятся не в нормативном состоянии.

Несколько иная ситуация в Стерлитамаке, занимающем третье место. По сумме баллов город почти не уступает предыдущему, а кое в чём даже превосходит его: здесь нет аварийных детских садов.

Что касается Уфы, то в целом тут ситуация обстоит лучше, чем во многих территориях за исключением одного: существенного дефицита мест в детских садах. Лишь немногим больше половины дошкольников обеспечено ими. В остальном столица есть столица: состояние детских садов хорошее, зарплата учителей максимальная среди всех территорий, также сравнительно высок доход работников дошкольного образования.

Наихудшим образом ситуация в образовании обстоит в Кургачинском, Бурзянском и Ермекеевском районах. Картина в основном схожая: лишь 40-60% дошкольников могут посещать детские сады из-за нехватки мест, отмечена низкая зарплата в образовании. Что касается состояния зданий, в которых расположены детские сады, то они соответствуют нормативному.

Труд

Наиболее высокие зарплаты ожидаемо зарегистрированы в столице региона. Однако, как ни странно, в Уфе существует достаточно высокий уровень безработицы, и это не позволяет ей стать лидером по этому блоку показателей – лишь 5-е место.

А наиболее благоприятной является ситуация на рынке труда Уфимского района. Здесь заработная плата лишь немногим уступает показателю Уфы, зато безработица – одна из минимальных.

Благовещенский район – на втором месте. Средняя зарплата тут несколько ниже, а безработица повыше, чем у лидера, однако оба показателя одни из лучших в регионе.

Сибай находится на третьем месте. Здесь минимальная безработица, однако зарплаты уже значительно ниже.

Хуже всего с оплатой труда дело обстоит в Татышлинском, Мечетлинском и Бурзянском районах. Кроме того, для всех них характерна ощутимая безработица.

Инфраструктура

Наилучшие условия жизни созданы в Караидельском районе. Здесь достаточно высокое качество дорог общего пользования. Кроме того, здесь сравнительно активно ведется новое строительство, судя по количеству выданных разрешений на строительство и вводу объектов в эксплуатацию.

На втором месте по этому блоку находится Кушнаренковский район, который лидирует по площади жилых помещений, введенной в действие за прошлый год. Другие показатели также говорят в пользу активности строительства. В то же время качество дорог тут ниже, чем у лидера.

На третьем месте – Нуримановский район. По качеству дорог он даже превосходит показатели лидеров, однако с точки зрения ввода в эксплуатацию новых объектов ситуация тут сложнее. В то же время уже в следующем году территория может улучшить свои позиции, поскольку по объемам строительства она приближается к лидерам.

Удивительно, но с точки зрения официальной статистики Уфа занимает лишь 60-е место из 62-х по обеспеченностью населения инфраструктурой. При этом город сильно уступает лидерам по всем показателям: качество дорог, строительство жилья, количество разрешений, выданных на строительство и ввод в эксплуатацию.

Хуже обстоит ситуация лишь в Туймазинском районе и Салавате. По всем показателям они занимают последние строчки рейтинга. В Салавате, например, состояние 74% дорог общего пользования не соответствует нормативу.

Интегральный рейтинг

Итак, оказалось, что жизнь в крупном городе не всегда гарантирует определенное качество жизни, наличие рабочих мест и хорошую инфраструктуру.

Что касается Уфы, город находится на 25-й строке общего рейтинга из 62-х. Здесь бесспорно хорошо работает лишь рынок труда. Оценка остальных сегментов далека от высокой.

По совокупности показателей первое место в рейтинге качества жизни занял Уфимский район. Для этой территории в первую очередь характерно отличное состояние рынка труда: высокие зарплаты при низкой безработице. По остальным блокам район не вышел в лидеры, однако ситуация находится на неплохом уровне, откровенно провальных показателей просто нет. Соответственно, люди признают эту территорию благоприятной для жизни, поскольку миграционный баланс здесь выраженно положительный (+2,5 тысяч человек за прошлый год).

На втором месте – Нефтекамск. Ситуация та же, что и у лидера рейтинга: развитая экономика дает району ресурсы для поддержания на хорошем уровне здравоохранения, инфраструктуры, хорошо работает рынок труда.

Третье место в рейтинге качества жизни занимает Октябрьский. По сумме баллов он значительно отстает от первых двух лидеров: если демографическую ситуацию, а также ситуацию в здравоохранении и на рынке туда здесь можно назвать неплохой, то в образовании дела обстоят заметно хуже. То же касается и инфраструктуры: территория не может похвастаться идеальными дорогами или активным строительством. Тот факт, что несмотря на это он всё-таки находится на 3-м месте интегрального рейтинга, говорит о том, что невысокое качество жизни характерно вообще для большинства территорий Башкирии.

Интересно отметить, что последние 10 строк рейтинга занимают территории, у которых, как правило, слабо развита инфраструктура, а также плохо обстоит ситуация с образованием. Таким образом, эти отрасли можно считать индикативными: по их состоянию можно судить об уровне развития территории в целом. Как следствие, молодое население, что называется, «голосует ногами», и миграционный баланс этих территорий отрицателен.