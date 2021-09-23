Омбудсменом по правам ребенка в Башкирии предложили назначить Ольгу Панчихину

Кандидатуру нового будущего Уполномоченного по правам ребенка в Башкирии в лице Ольги Панчихиной представил депутатам регионального парламента глава региона Радий Хабиров. Решение депутаты Курултая и глава Башкирии должны будут согласовать сегодня, 23 сентября. Корреспондент Mkset обратился за комментарием к Ольге Панчихиной, в котором они и пояснила, что пока еще рано говорить о назначении.