Омбудсменом по правам ребенка в Башкирии предложили назначить Ольгу Панчихину

Омбудсменом по правам ребенка в Башкирии предложили назначить Ольгу Панчихину
Омбудсменом по правам ребенка в Башкирии предложили назначить Ольгу Панчихину
Сегодня, 10:03ПолитикаИрина ДеревянчукФото: facebook.com Ольга Панчихина
Депутаты Курултая Башкирии могут одобрить назначение уже сегодня, 23 сентября.

Кандидатуру нового будущего Уполномоченного по правам ребенка в Башкирии в лице Ольги Панчихиной представил депутатам регионального парламента глава региона Радий Хабиров. Решение депутаты Курултая и глава Башкирии должны будут согласовать сегодня, 23 сентября. Корреспондент Mkset обратился за комментарием к Ольге Панчихиной, в котором они и пояснила, что пока еще рано говорить о назначении.

Заметим, что спикер башкирского парламента Константин Толкачев уже озвучил мнение о том, что Панчихиной можно доверить столь важную сферу, как защита прав несовершеннолетних. Ольга Панчихина на этом посту может сменить Милану Скоробогатову, которая проработала в этой должности 11 лет.

Ольга Панчихина возглавляла Общественную палату Башкирии с 2015 года, её четвертый и пятый состав, также она является исполнительным директором Фонда социального, культурного и экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города».

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