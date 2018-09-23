В Стерлитамаке митинг против повышения пенсионного возраста прошел на пустыре

Акцию, которая прошла на территории авторынка, организовали члены регионального отделения КПРФ. По данным организаторов, на нее пришли около 400 человек.

По словам депутата Госсобрания РБ, координатора движения «Левый фронт» Дмитрия Чувилина, митинг городские власти согласовали не сразу и под разными предлогами отказывали в площадке в центре города.

Участники митинга потребовали немедленной отставки правительства и президента и выразили свое возмущение пенсионной реформой. Как рассказал Медиакорсети Чувилин, провокаций на собрании граждан не было.

Отметим, что акции прошли в этот день во многих городах страны. В Москве на согласованный митинг вышли три тысячи человек. В Абакане - рекордные 2000 человек. В Кемеровской области (город Анжеро-Судженск) пришли 25 человек при заявленной численности в 150 человек, в Новокузнецке выразить протест против пенсионной реформы пришли около 60 человек, в Хабаровске – 150 человек, Анадыре – 30, Владивостоке – 250 человек, Чите – 120 человек, Петропавловске-Камчатском – 30 человек.

Также добавим, что ЦИК Башкирии ранее отказал коммунистам в референдуме по пенсионному возрасту. Объяснили это тем, что ранее была зарегистрирована другая инициативная группа с похожим вопросом.

- У КПРФ будет шанс ещё раз подать документы, если неизвестная группа, которая раньше КПРФ, сдала документы на сбор подписей, не сможет их собрать, - прокомментировал Медиакорсети член ЦИК Башкирии Марат Гадилов. - В чем есть серьезные сомнения.

До этого митинги против пенсионной реформы прошли в единый день голосования 9 сентября. В 59 городах акции протеста согласовать не удалось. По данным «ОВД-Инфо», полицейские задержали около 1195 человек по всей России.

Напомним, впервые о повышении пенсионного возраста власти сообщили в день начала мундиаля 14 июня. Изначально первый проект законопроекта предусматривал повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Позже Владимир Путин обратился к гражданам в специальном телеобращении и предложил реформу смягчить, повысив пенсионной возраст для женщин на пять лет — до 60 лет (вместо предложенных правительством восьми лет).