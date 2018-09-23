Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Стерлитамаке митинг против повышения пенсионного возраста прошел на пустыре
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Svr5156p69i

В Стерлитамаке митинг против повышения пенсионного возраста прошел на пустыре

Сегодня, 15:17ПолитикаНадежда ВалитоваФото: http://sterlitamakcity.ru.
Читайте
также
Мама «редкого» ребенка: «С нашим обществом что-то не так»
В Уфе поставлены под сомнение итоги выборов сразу на девяти избирательных участках
Бывший коллега задержанного «золотого» прокурора: он в районе вел себя, как хозяин