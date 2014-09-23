Власти Уфы сомневаются, нужно ли называть улицы именами американских эмигрантов

- Да, в Нью-Йорке именем Довлатова назван проезд. Это даже не улица, там и написано не «street», а «way», - сказал г-н Ялалов. – Местная еврейская диаспора вышла с таким предложением и муниципалитет удовлетворил их просьбу. У нас есть мемориальная доска на доме где жил писатель. Но вы знаете, у нас много известных людей родившихся, но потом, например, в раннем детстве уехавших, как например Спиваков, и очень много таких деятелей, о которых мы пока не догадываемся. Мы только недавно выяснили что Башкирия дала флоту более тридцати адмиралов.

По словам г-на Ялалова, в Уфе до сих пор нет улицы Нагого – основателя уфимской крепости, и нет улиц, посвященных губернаторам.

- Нестерову нет улицы. Нет улиц генералов отличившихся в войне 1812 года. Может не торопиться ради «моды»? – объяснил мэр.

- Но это писатель общероссийского значения и многих уфимцев уязвило, что в Нью-Йорке его именем назвали улицу, а на родине нет, - попыталась возразить арт-критик Кристина Абрамичева.

- Если в Нью-Йорке назвали проулок, это не значит, мы должны бежать делать то же самое. Что для вас Нью-Йорк? Для меня ничто, - говорит г-н Ялалов. - Это один из городов страны, которая делает все возможное, чтобы Россия не состоялось как сильное государство.

По мнению Ирека Ялалова, «есть что плебейское, когда мы начинаем вдогонку восхвалять».

– Я думаю, пройдет время и именем его назовут улицу, - сказал он. - Есть сотни людей, сделавших массу полезного для города и страны, но их имен на карте Уфы нет – вот о чем речь. Кто хоть помнит о героях первой мировой? Чем больше промежуток между нами и исторической личностью – нет дискуссии.

Градоначальник призвал искать имена для улиц внутри города, а не за его пределами. Краеведы призыв поддержали.

- Конечно, не нужно спешить с современниками, даже если они жили 25 лет назад. Улицы нужно называть именами людей, которые «утряслись» в российской истории или истории Уфы, со дней которых минуло 100 или 200 лет, - поделился мнением краевед Павел Егоров. – Городские головы и губернаторы – ни один не увековечен.

- Я очень хорошо отношусь к Шевчуку и Земфире, сейчас поступают обращения назвать их именами площадь или улицу, но ведь тоже спорная тема, - заметил г-н Ялалов. – Нужно скрупулезно отнестись к этому, чтобы большинство одобрило выбор. Я вот думал уфимцы одобрят предложение дать аллее имя Нуриева, но нет – 80 процентов оказались против. Уфимцы оказались еще не готовы. Через десять лет общественное настроение будет 50 на 50. Памятник Нуриеву авторства Церетели готовый в Москве стоит. Вот сейчас думаем ставить - не ставить. Снова же не поймут.

Дмитрий КОЛПАКОВ.