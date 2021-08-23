В Совете Федерации прокомментировали блокировку сайтов российских СМИ на Украине

В Совете Федерации прокомментировали блокировку сайтов российских СМИ на Украине

В Совете Федерации прокомментировали блокировку сайтов российских СМИ на Украине

Сегодня, 01:58
Политика
Фото: pxhere.com
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков озвучил свои комментарии относительно нового указа президента Украины Владимира Зеленского. На основании документа главы государства в законную силу вступил вердикт СНБО о блокировании доступа к сайтам ряда российских масс-медиа и компании «Ростелеком».

Российский сенатор Сергей Цеков назвал Владимира Зеленского «на редкость недемократичным президентом». Член Совфеда выразил мнение о том, что политик, много рассуждающий на тему демократии и свободы слова, на практике ведет с ними борьбу, пишет RT.

По словам Сергея Цекова, украинский лидер продолжает скрывать от соотечественников истинную информацию о том, что происходит в Крыму и в целом в России.

Парламентарий подчеркнул, что Владимир Зеленский планирует снова баллотироваться на президентский срок, и если украинцы будут знать правду, то его шансы на победу будут сведены к минимуму. Поэтому президенту Украины сейчас выгодны подобные запреты.

Из указа Владимира Зеленского о блокировке веб-ресурсов некоторых российских организаций и СМИ следует, что с санкциями столкнулись 12 структур. Среди них — АО «Бизнес Ньюс Медиа» (вместе с принадлежащим ему порталом информационного издания «Ведомости»), информагентство ANNA News, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и другие.

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