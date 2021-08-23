В Совете Федерации прокомментировали блокировку сайтов российских СМИ на Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков озвучил свои комментарии относительно нового указа президента Украины Владимира Зеленского. На основании документа главы государства в законную силу вступил вердикт СНБО о блокировании доступа к сайтам ряда российских масс-медиа и компании «Ростелеком».

Российский сенатор Сергей Цеков назвал Владимира Зеленского «на редкость недемократичным президентом». Член Совфеда выразил мнение о том, что политик, много рассуждающий на тему демократии и свободы слова, на практике ведет с ними борьбу, пишет RT. По словам Сергея Цекова, украинский лидер продолжает скрывать от соотечественников истинную информацию о том, что происходит в Крыму и в целом в России. Парламентарий подчеркнул, что Владимир Зеленский планирует снова баллотироваться на президентский срок, и если украинцы будут знать правду, то его шансы на победу будут сведены к минимуму. Поэтому президенту Украины сейчас выгодны подобные запреты. Из указа Владимира Зеленского о блокировке веб-ресурсов некоторых российских организаций и СМИ следует, что с санкциями столкнулись 12 структур. Среди них — АО «Бизнес Ньюс Медиа» (вместе с принадлежащим ему порталом информационного издания «Ведомости»), информагентство ANNA News, Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопомощь» и другие.

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