Антикоррупция и охрана здоровья: какие инициативы от Башкирии стали законами

Госсобрание Башкирии заняло первое место среди парламентов российских регионов по количеству внесенных в Госдуму страны инициатив, которые впоследствии были приняты в качестве федеральных законов, сообщила пресс-служба парламента республики.
Так, проекты Курултая республики послужили основой для принятых законов о противодействии коррупции, охраны здоровья, молодежной политики, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, образования.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что сейчас в Госдуме рассматривают ещё несколько проектов республики. К примеру, Башкирия предложила ввести законы о налоговых льготах работодателям для укрепления здоровья сотрудников, контроле за пансионатами для пожилых, борьбе с потребительским экстремизмом в области строительства, обязательном чипировании домашних питомцев, запрете работы передвижных зоопарков и дельфинариев.
Напомним, в начале августа в Башкирии приняли поправки в законодательство, благодаря которым жители республики смогут вносить в местную администрацию собственные законодательные проекты. Каждую инициативу будут рассматривать на собрании жителей в течение 30 дней. Нововведения позволят расширить участие в управлении районами обычных граждан, которые будут самостоятельно определять проблемы и предлагать для них способы решения.