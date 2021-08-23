Антикоррупция и охрана здоровья: какие инициативы от Башкирии стали законами

Антикоррупция и охрана здоровья: какие инициативы от Башкирии стали законами
Антикоррупция и охрана здоровья: какие инициативы от Башкирии стали законами
Вчера, 14:31ПолитикаАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В последнем созыве думы целых 12 предложений от республики стали законами.

Госсобрание Башкирии заняло первое место среди парламентов российских регионов по количеству внесенных в Госдуму страны инициатив, которые впоследствии были приняты в качестве федеральных законов, сообщила пресс-служба парламента республики.

Так, проекты Курултая республики послужили основой для принятых законов о противодействии коррупции, охраны здоровья, молодежной политики, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, образования.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что сейчас в Госдуме рассматривают ещё несколько проектов республики. К примеру, Башкирия предложила ввести законы о налоговых льготах работодателям для укрепления здоровья сотрудников, контроле за пансионатами для пожилых, борьбе с потребительским экстремизмом в области строительства, обязательном чипировании домашних питомцев, запрете работы передвижных зоопарков и дельфинариев.

Напомним, в начале августа в Башкирии приняли поправки в законодательство, благодаря которым жители республики смогут вносить в местную администрацию собственные законодательные проекты. Каждую инициативу будут рассматривать на собрании жителей в течение 30 дней. Нововведения позволят расширить участие в управлении районами обычных граждан, которые будут самостоятельно определять проблемы и предлагать для них способы решения.

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