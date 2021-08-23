Антикоррупция и охрана здоровья: какие инициативы от Башкирии стали законами

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что сейчас в Госдуме рассматривают ещё несколько проектов республики. К примеру, Башкирия предложила ввести законы о налоговых льготах работодателям для укрепления здоровья сотрудников, контроле за пансионатами для пожилых, борьбе с потребительским экстремизмом в области строительства, обязательном чипировании домашних питомцев, запрете работы передвижных зоопарков и дельфинариев.