В США назвали условия возвращения России в G8

Российская Федерация должна сама попросить членов международного клуба принять ее назад. По-другому голосование провести не получится. Об этом информирует RNS.

Источник в Белом доме рассказал, что участники саммита G7 во Франции могут обсудить условия возвращения РФ в «Большую восьмерку». Однако организовать голосование по этому вопросу в 2019 году не представляется возможным. Ведь Россия пока не выразила официального желания возвращаться в формат G8.

Накануне глава правительства Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель и глава правительства Канады Джастин Трюдо выступили против возвращения Российской Федерации в «Большую восьмерку». Президент Франции Эммануэль Макрон тоже не поддержал идею немедленного восстановления России в G8. Но, по мнению французского лидера, будет правильным если РФ когда-нибудь все-таки вернется в международный клуб.

Между тем президент США Дональд Трамп высказался за возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку», но для этого такой вариант должен поддержать кто-нибудь из членов Клуба.