Жительницы Башкирии пожаловались о проблеме с получением лекарств для детей

Жительницы Башкирии пожаловались о проблеме с получением лекарств для детей
Жительницы Башкирии пожаловались о проблеме с получением лекарств для детей
Сегодня, 08:42ПолитикаАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Мамы вынужденны покупать для своих чад жизненно необходимые препараты за свой счет.

Жительницы Стерлитамака рассказали о проблемах с получением лекарства от эпилепсии для своих детей на странице Администрации республики в соцсетях.

Одна из мам Инна Шершова рассказала, что не может получить лекарство по льготе уже с зимы.

— Как не позвоню, всегда нет лекарства. И зимой писала вам… Сразу дали 3 пачки, благодаря вашему звонку. Как так? Кроме короны, люди ничем больше не болеют? Дочери, это лекарство жизненно необходимо! Что за бардак с лекарствами? Неужели с осени ни разу не поступало лекарство? Будьте любезны, разберитесь, пожалуйста. Звоню в поликлинику. Либо занято, либо вообще не берут, — высказала негодование женщина.

К ней в комментариях присоединилась вторая мама, Надежда Аксенова, с похожей проблемой. Ее дочери помогает только лекарство «Топамакс», но вместе него им выдают только заменители.

— Они ей не подходят, иногда, когда близко конец срока годности, выделяют, а так покупаем сами, ведь нельзя пропускать ни одного дня, я понимаю, у них его нет, но ведь что-то сделать можно? Прошу помочь, у меня пенсия 11227 руб, плюс дочери пенсия, далеко не убежишь.

Официальный представитель Минздрава республики Тагир Гизатуллин на данный момент ответил мамам детей, что их обращения приняты и будут рассмотрены в близжайшее время.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы