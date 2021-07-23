Жительницы Башкирии пожаловались о проблеме с получением лекарств для детей

— Они ей не подходят, иногда, когда близко конец срока годности, выделяют, а так покупаем сами, ведь нельзя пропускать ни одного дня, я понимаю, у них его нет, но ведь что-то сделать можно? Прошу помочь, у меня пенсия 11227 руб, плюс дочери пенсия, далеко не убежишь.