В ЦИК Башкирии прокомментировали скандал в Белорецком районе с «поддельными» голосами

Сегодня, 23 июля, заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов прокомментировал Медиакорсети ситуацию с выборами в Ишлинском сельсовете Белорецкого района Башкирии. Ранее 29 жителей села отправили в центризбирком обращение, в котором утверждали, что на довыборах 2 июня в Ишлинский сельсовет их голоса сфальсифицировали.

— Мы проверили данную ситуацию, — сказал он. — Мы руководствуемся законом. Итоги голосования установлены решением избирательной комиссии. Это решение никем в судах не оспорено.

— Есть сложившаяся практика, в том числе и Конституционного суда Российской Федерации, которая говорит о том, что если итоги голосования не оспорены в судах, то невозможно подтвердить волеизъявление граждан, — добавил он. — Это невозможно проверить.

И пояснил, что несостоявшийся депутат мог, например, убедить избирателей заявить, что они голосовали за него, хотя они этого и не делали.

То есть только одного письменного заявления избирателя недостаточно, чтобы убедиться в том, как именно проголосовал тот или иной человек. Всё надо доказывать только в суде, если пересказать иными словами.

Что касается коллективной отставки части депутатов Ишлинского сельсовета, то поскольку решение сельсовета об этом странным образом не дошло до территориальной избирательной комиссии, то тут как говорится «на нет и суда нет».

— Если бы в ТИК поступило решение сельсовета об отставке депутатов, то естественно новые выборы были бы назначены, — сказал Марат Гадилов. — Мы не можем принять самостоятельно решение об этом на основании какой-то информации. К нам поступило такое обращение, и я лично встречался и видел копию решения сельсовета. Но копия — это копия, тут трудно судить. Если официальный документ поступает в ТИК, то разумеется возникает обязанность назначить довыборы. Тут этого не было.

2 июня в Белорецком районе Башкирии состоялись довыборы депутата Ишлинского сельсовета. По официальным данным, в них победила учитель Лидия Зиброва, с результатом в 25 голосов она опередила конкурента Азата Маматова (у того насчитали 19 голосов). 9 бюллетеней признали недействительными.