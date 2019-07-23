В Центризбиркоме Башкирии сообщили, на сколько подорожали выборы главы региона
В 2014 году аналогичная избирательная кампания обошлась региональному бюджету дешевле на 100 млн рублей.
Сегодня, 23 июля, на пресс-конференции в агентстве Интерфакс руководитель Центризбиркома Илона Макаренко рассказала, каких затрат от регионального бюджета потребует проведение выборов главы республики.
По ее словам, речь идет о сумме примерно в 500 млн рублей. При этом стоит отметить, что предыдущая кампания по выборам главы республики, которая была в 2014 году, как говорят специалисты, потребовала выделения 410 млн рублей.
- Бюджетные средства будут потрачены на организацию видеонаблюдения, агитацию, выплату зарплаты членам избиркомов, а также на изготовление бюллетеней для голосования и аренду комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ),- пояснила Илона Макаренко.
По словам заместителя главы ЦИК РБ Марата Гадилова, оснащение избирательных участков камерами видеонаблюдения обойдется в сумму около 40-50 млн рублей. При этом обеспечением видеотрансляции занимается на сей раз не Центризбирком, а правительство республики. Спикер также уточнил, что имеет в виду траты не на покупку камер, а на другие организационные работы. Важно отметить, что инициатива исходила от Центризбиркома, который сам обратился в правительство республики с просьбой помочь организовать данный процесс на должном уровне.
Напомним, руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин ранее сообщал, что во время осенних выборов системами видеонаблюдения в Башкирии будут оснащены все избирательные участки.
Уточним, что Центризбирком зарегистрировал восемь кандидатов: Владимира Барабаша (от партии «Гражданская сила»), Зульфию Гайсину («Яблоко»), Юрия Игнатьева («Справедливая Россия»), Рафиса Кадырова («Патриоты России»), Владимира Кобзева («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Юнира Кутлугужина (КПРФ), Ивана Сухарева (ЛДПР), Радия Хабирова («Единая Россия»).