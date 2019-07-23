В Центризбиркоме Башкирии сообщили, на сколько подорожали выборы главы региона

Сегодня, 23 июля, на пресс-конференции в агентстве Интерфакс руководитель Центризбиркома Илона Макаренко рассказала, каких затрат от регионального бюджета потребует проведение выборов главы республики.

По ее словам, речь идет о сумме примерно в 500 млн рублей. При этом стоит отметить, что предыдущая кампания по выборам главы республики, которая была в 2014 году, как говорят специалисты, потребовала выделения 410 млн рублей.

- Бюджетные средства будут потрачены на организацию видеонаблюдения, агитацию, выплату зарплаты членам избиркомов, а также на изготовление бюллетеней для голосования и аренду комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ),- пояснила Илона Макаренко.

По словам заместителя главы ЦИК РБ Марата Гадилова, оснащение избирательных участков камерами видеонаблюдения обойдется в сумму около 40-50 млн рублей. При этом обеспечением видеотрансляции занимается на сей раз не Центризбирком, а правительство республики. Спикер также уточнил, что имеет в виду траты не на покупку камер, а на другие организационные работы. Важно отметить, что инициатива исходила от Центризбиркома, который сам обратился в правительство республики с просьбой помочь организовать данный процесс на должном уровне.

Напомним, руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин ранее сообщал, что во время осенних выборов системами видеонаблюдения в Башкирии будут оснащены все избирательные участки.