В Германии опасаются возможного сближения России и Украины

В Германии считают, что победа партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду Украины может положительно сказаться на взаимоотношениях между Россией и Украиной. Об этом информирует RNS.

Партия «Слуга народа» поддерживает действующего президента Украины Владимира Зеленского. Предварительные результаты выборов говорят о том, что ее представители лидируют по итогам голосования.

Газета Die Welt сообщает, что Владимир Зеленский и его последователи разделяют европейские ценности. Однако электорат политика требует изменений, добиться которых можно путем сближения Киева и Москвы. Большое число украинцев устало от войны. Нынешний президент Украины может попытаться отреагировать на чаяния граждан путем проведения политики отличной от той, которую избрал его предшественник Петр Порошенко. Если Зеленский захочет пойти на компромисс с Москвой, то это станет общеевропейской проблемой.