На выборах главы Башкирии избиратели смогут проголосовать и в Москве
Это станет возможным благодаря цифровому избирательному участку.
На выборах главы Башкирии 8 сентября появится возможность проголосовать за одного из восьми кандидатов, находясь в Москве. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Илона Макаренко.
По словам Илоны Макаренко, с 24 июля избиратели Башкирии могут заявить о том, что в день голосования 8 сентября они не смогут находиться по месту регистрации, и они могут воспользоваться опцией «Мобильный избиратель».
Эта технология уже применялась на предыдущих выборах. Избиратель, который не выезжает за пределы республики, сможет проголосовать по месту своего нахождения в день выборов по месту своего нахождения. Для этого надо с 24 июля по 4 сентября подать заявление в любом многофункциональном центре или в территориальной избирательной комиссии. Также можно подать заявление через портал госуслуг.
В эти же сроки через единый портал госуслуг можно подать заявление тем избирателям, кто будет 8 сентября находиться в Москве. Там будут организованы 20 избирательных участков. Такая технология будет использована впервые.
Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября, они будут проходить с 7 часов утра до 21 часов вечера (ранее было с 8.00 до 20.00).
Из 11 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 8: Радий Хабиров (Единая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Рафис Кадыров (Патриоты России), Владимир Барабаш (Гражданская сила), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Зульфия Гайсина (Яблоко).