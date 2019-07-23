На выборах главы Башкирии избиратели смогут проголосовать и в Москве

На выборах главы Башкирии 8 сентября появится возможность проголосовать за одного из восьми кандидатов, находясь в Москве. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Илона Макаренко.

По словам Илоны Макаренко, с 24 июля избиратели Башкирии могут заявить о том, что в день голосования 8 сентября они не смогут находиться по месту регистрации, и они могут воспользоваться опцией «Мобильный избиратель».

Эта технология уже применялась на предыдущих выборах. Избиратель, который не выезжает за пределы республики, сможет проголосовать по месту своего нахождения в день выборов по месту своего нахождения. Для этого надо с 24 июля по 4 сентября подать заявление в любом многофункциональном центре или в территориальной избирательной комиссии. Также можно подать заявление через портал госуслуг.

В эти же сроки через единый портал госуслуг можно подать заявление тем избирателям, кто будет 8 сентября находиться в Москве. Там будут организованы 20 избирательных участков. Такая технология будет использована впервые.

Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября, они будут проходить с 7 часов утра до 21 часов вечера (ранее было с 8.00 до 20.00).