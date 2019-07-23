На выборах главы Башкирии 8 сентября Уфу оснастят видеокамерами

Сегодня, 23 июля, председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Илона Макаренко рассказала об особенностях выборов главы региона 8 сентября. В частности о техническом оснащении этих выборов.

- В Уфе 410 избирательных участков будут оснащены видеокамерами. Также видеокамеры будут установлены в 69 территориальных избирательных комиссиях (ТИК), - сообщила Илона Макаренко. - Также будут использованы 225 КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней).

КОИБы будут использоваться на участках, где число избирателей будет не менее тысячи. По словам Макаренко, на финансирование выборов главы Башкирии из республиканского бюджета выделено почти 500 миллионов рублей.

Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября, они будут проходить с 7 часов утра до 21 часов вечера (ранее было с 8.00 до 20.00).