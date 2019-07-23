На выборах главы Башкирии 8 сентября Уфу оснастят видеокамерами
Видеокамерами также будут оборудованы и все 69 территориальных избирательных комиссий.
Сегодня, 23 июля, председатель Центральной избирательной комиссии Башкирии Илона Макаренко рассказала об особенностях выборов главы региона 8 сентября. В частности о техническом оснащении этих выборов.
- В Уфе 410 избирательных участков будут оснащены видеокамерами. Также видеокамеры будут установлены в 69 территориальных избирательных комиссиях (ТИК), - сообщила Илона Макаренко. - Также будут использованы 225 КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней).
КОИБы будут использоваться на участках, где число избирателей будет не менее тысячи. По словам Макаренко, на финансирование выборов главы Башкирии из республиканского бюджета выделено почти 500 миллионов рублей.
Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября, они будут проходить с 7 часов утра до 21 часов вечера (ранее было с 8.00 до 20.00).
Из 11 выдвинутых кандидатов зарегистрировано 8: Радий Хабиров (Единая Россия), Юнир Кутлугужин (КПРФ), Иван Сухарев (ЛДПР), Юрий Игнатьев (Справедливая Россия), Рафис Кадыров (Патриоты России), Владимир Барабаш (Гражданская сила), Владимир Кобзев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Зульфия Гайсина (Яблоко).