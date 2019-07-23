Глава ЦИК Башкирии: Чтобы увеличить явку, мы проведем акцию «Айда на выборы!»
Илона Макаренко рассказала о будущих выборах главы Башкирии.
Сегодня, 23 июля, представители центризбиркома Башкирии рассказали журналистам о выборах главы Башкирии 8 сентября.
— Мы стараемся всеми силами, чтобы явка избирателей на выборах 8 сентября была высокой, — сказала председатель ЦИК Башкирии Илона Макаренко.
Для этого, по словам Макаренко, будет проведена интересная рекламная кампания «Айда на выборы!», в которой примут участие узнаваемые и уважаемые люди.
Также большая роль отведена главам администраций городов и районов. По соцопросам, пока желание прийти на избирательные участки изъявляют чуть выше 50 процентов избирателей.
— Мы бы хотели, чтобы явка была далеко больше 50 процентов, — сказала Илона Макаренко. — Стоит задача, чтобы день выборов 8 сентября стал событием, не простым днем.
Ранее с предложением «провести самые честные и чистые выборы, которые помнит действующий политический истеблишмент», выступил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин выступил на президиуме политсовета реготделения партии «Единая Россия».