Глава ЦИК Башкирии: Чтобы увеличить явку, мы проведем акцию «Айда на выборы!»

Сегодня, 23 июля, представители центризбиркома Башкирии рассказали журналистам о выборах главы Башкирии 8 сентября.

— Мы стараемся всеми силами, чтобы явка избирателей на выборах 8 сентября была высокой, — сказала председатель ЦИК Башкирии Илона Макаренко.

Для этого, по словам Макаренко, будет проведена интересная рекламная кампания «Айда на выборы!», в которой примут участие узнаваемые и уважаемые люди.

Также большая роль отведена главам администраций городов и районов. По соцопросам, пока желание прийти на избирательные участки изъявляют чуть выше 50 процентов избирателей.

— Мы бы хотели, чтобы явка была далеко больше 50 процентов, — сказала Илона Макаренко. — Стоит задача, чтобы день выборов 8 сентября стал событием, не простым днем.