В Уфу вернется летний зной, но ненадолго

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Всю неделю будет жарко и без дождей.
На этой неделе по Башкирии и в Уфе ожидается солнечная погода без осадков.
Начиная со вторника температурные значения будут держаться на уровне +28 градусов, а местами столбик термометра поднимется до +30 градусов.
К концу недели немного похолодает – до +23 градусов. А с 1 августа в регион вернутся дожди, которые, впрочем, будут идти не каждый день, а с перерывами на пару суток.
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