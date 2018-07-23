В Уфу вернется летний зной, но ненадолго

На этой неделе по Башкирии и в Уфе ожидается солнечная погода без осадков.

Начиная со вторника температурные значения будут держаться на уровне +28 градусов, а местами столбик термометра поднимется до +30 градусов.

К концу недели немного похолодает – до +23 градусов. А с 1 августа в регион вернутся дожди, которые, впрочем, будут идти не каждый день, а с перерывами на пару суток.