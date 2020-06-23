Глава «Газпрома» Алексей Миллер поблагодарил Радия Хабирова за эвакуацию вахтовиков

В своем обращении к Радию Хабирову председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер попросил позволения выразить «искреннюю благодарность за оказанное содействие» по экстренной эвакуации вахтовиков компании из Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха.

– За счёт слаженных совместных действий всех региональных организаций, министерств и ведомств мы смогли организовать прибытие и размещение вахтовиков, а также обеспечить соблюдение всех необходимых карантинных мер, – сказано в обращении.

Он также отметил, что благодаря вниманию главы удалось обеспечить функционирование месторождения. Всего, по информации пресс-службы, в Башкирию прибыли 1590 вахтовиков.

Напомним, что Радий Хабиров перед началом эвакуации вахтовиков сообщал, что в республике их примут, не задумываясь.

– Это наши братья, жители республики. Да, это большой объём работы. Среди них, безусловно, есть и инфицированные COVID-19. Это будет очень серьёзная нагрузка на систему здравоохранения, – сказал тогда Радий Хабиров.