Главный коммунист Башкирии Юнир Кутлугужин: Выборы будут непростыми

Делегаты конференции выдвинули своих кандидатов в депутаты Госсобрания Башкирии. Выборы состоятся 9 сентября, на них предстоит избрать 110 депутатов.

- Выборы будут непростыми, - сказал Юнир Кутлугужин, - судя по праймериз и семинару-совещанию в ЦИК, в котором участвовали представители 21 непарламентских партий.

Сейчас в Госсобрании имеется десять депутатов от КПРФ.

Юнир Кутлугужин в своем выступлении покритиковал политику действующего правительства региона.

- В Башкирии в 2017 году расходы бюджета на душу населения были 52 200 рублей, - сказал он. - Это почти в 1,5 меньше, чем в соседнем Татарстане.Также досталось и федералам.

Тут первый секретарь башкирского рескома КПРФ процитировал слова Геннадия Зюганова:

- Если этот курс (в социально-экономической политике) сохранится, то это приведет к разрушению всей системы государственной власти и параличу России.

И прокомментировал:

- Очень жестко сказано.

Разумеется, не обошлось и без темы пенсионной реформы, которая сейчас горячо обсуждается в обществе. Коммунисты призвали провести по этому вопросу всенародный референдум. Юнир Кутлугужин признал ошибки компартии на выборах президента страны.

- На тех выборах нам обучили крепко, - сказал он. - Когда выдавали чистые бланки (членам УИК и наблюдателям - прим.), понадеялись, нас наказали за нашу халатность.Тогда было зафиксировано много случаев "липовых" членов избиркомов и наблюдателей, которые оказывались на участках раньше настоящих представителей КПРФ, что не могло не отразиться на качестве партийного контроля за выборами.

- Это наша ошибка, она не должна повториться, - сказал Кутлугужин. Лидер коммунистов Башкирии тонко намекнул, что материальные условия на этих выборах будут скромными и призвал основные усилия направить на встречи с избирателями.