Объявлено об изменении статуса Азовского моря

IZ приводит текст заявления чиновника, в котором говорится, что осуществление спецоперации в Донецкой Народной Республике позволило российским военным дойти до Мариуполя и очистить захваченный нацбатальонами Украины южный регион.
Сегодня войскам России был обеспечен проход к Азовскому морю. По мнению Мурадова, теперь это акватория общего пользования ДНР и России.
Вслед за освобождением Херсонской и южной территории Запорожской областей Киев окончательно утратит выход в Азовскому побережью, считает он.