Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

Сегодня, 00:25
Политика
Фото: pixabay.com
Бывшая глава австрийского МИДа Карин Кнайсль написала заявление об отставке с поста члена совета директоров «Роснефти», об этом сообщили в компании.

В заявлении Кнайсль об отставке указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Кроме того, она отказалась от продления её полномочий в совете директоров на второй срок, отметили в пресс-службе «Роснефти». Об этом пишет RT.

«В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Кнайсль «как с видным представителем международного экспертного сообщества».

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