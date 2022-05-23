Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти»

В заявлении Кнайсль об отставке указано, что оно вступает в силу с 20 мая. Кроме того, она отказалась от продления её полномочий в совете директоров на второй срок, отметили в пресс-службе «Роснефти». Об этом пишет RT.
«В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой», — говорится в сообщении.
В компании также отметили, что рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Кнайсль «как с видным представителем международного экспертного сообщества».