В Башкирии рыбоводческие хозяйства получат субсидии от правительства

В Башкирии фермерам, развивающим рыбоводство, предоставят субсидии из республиканского бюджета.

Средства можно будет направить на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на приобретение кормов и рыбопосадочного материала, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов товарной аквакультуры.

Утвержденный порядок предполагает возмещение части затрат на погашение процентов по кредитам в размере до 100 % ключевой ставки.

– В феврале 2018 года между Правительством республики и Министерством сельского хозяйства России заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету республики на возмещение части затрат на развитие рыбоводства и, в частности, товарного осетроводства, – уточнил заместитель министра сельского хозяйства РБ Ревнер Байтуллин. – В республику уже поступили средства федерального бюджета в объеме 793 тысяч рублей. Часть средств на софинансирование предусмотрена также и в республиканском бюджете.

Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов поручил рассмотреть возможности увеличения сумм субсидий и расширения перечня их получателей.