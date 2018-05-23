В Башкирии рыбоводческие хозяйства получат субсидии от правительства
На эти цели в республику уже поступили средства в размере 793 тысяч рублей.
В Башкирии фермерам, развивающим рыбоводство, предоставят субсидии из республиканского бюджета.
Средства можно будет направить на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на приобретение кормов и рыбопосадочного материала, строительство, реконструкцию и модернизацию объектов товарной аквакультуры.
Утвержденный порядок предполагает возмещение части затрат на погашение процентов по кредитам в размере до 100 % ключевой ставки.
– В феврале 2018 года между Правительством республики и Министерством сельского хозяйства России заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету республики на возмещение части затрат на развитие рыбоводства и, в частности, товарного осетроводства, – уточнил заместитель министра сельского хозяйства РБ Ревнер Байтуллин. – В республику уже поступили средства федерального бюджета в объеме 793 тысяч рублей. Часть средств на софинансирование предусмотрена также и в республиканском бюджете.
Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов поручил рассмотреть возможности увеличения сумм субсидий и расширения перечня их получателей.
В настоящее время в Башкирии рыбоводческую деятельность ведут 107 хозяйств различной формы собственности. По итогам 2017 года было произведено 1911 тонн товарной рыбы, из которых 1500 тонн - в Кармановском рыбхозе. В основном в Башкирии выращивают карпа и белого амура, рыба реализуется на территории республики, однако потребность в рыбе вышеназванным объемом покрывается только на 10 процентов.