Госдума хочет приравнять призывы к введению санкций к госизмене

Данный вопрос обсуждался на Совете по законотворчеству при председателе Госдумы РФ. Об этом пишет портал rns.online.

Исаев считает, что идею введения наказания за призывы к ужесточению антироссийских ограничений парламентарии обязательно одобрят. За «подстрекательство и активные действия для ведения санкций» россиянам будет грозить уголовная ответственность. В идеале депутаты хотят добиться того, чтобы за призывы к ужесточению ограничений виновных судили по статье государственная измена и приговаривали к длительным срокам заключения.