Госдума хочет приравнять призывы к введению санкций к госизмене
По словам зампредседателя Госдумы России Андрея Исаев, «эксперты» предложили депутатам принять закон, приравнивающий призывы к введению новых или ужесточению старых антироссийских санкции к госизмене.
Данный вопрос обсуждался на Совете по законотворчеству при председателе Госдумы РФ. Об этом пишет портал rns.online.
Исаев считает, что идею введения наказания за призывы к ужесточению антироссийских ограничений парламентарии обязательно одобрят. За «подстрекательство и активные действия для ведения санкций» россиянам будет грозить уголовная ответственность. В идеале депутаты хотят добиться того, чтобы за призывы к ужесточению ограничений виновных судили по статье государственная измена и приговаривали к длительным срокам заключения.
Сейчас Госдума РФ принимает закон вводящий уголовную ответственность за «исполнение санкций из-за обращений делового сообщества». После принятия законопроекта, российских бизнесменов, не желающих работать с компаниями, оказавшимися под санкциями Запада, будут судить по уголовной статье и сажать в тюрьму. То же самое будет грозить и всем россиянам, помогающим цивилизованным государствам Америки и Европы, составлять различные санкционные списки.