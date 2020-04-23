Рустем Ахмадинуров назначен вице-спикером Курултая Башкирии
23 апреля, 19:55ПолитикаАлия ФатхиеваФото: Фото со страницы Рустама Ишмухаметова
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Свое назначение он получил на очередном собрании Курултая Башкирии.
Информацию о назначении на своей странице опубликован депутат Госсобрания Рустам Ишмухаметов. Парламентарий отметил, что собрание проходило в режиме онлайн, а в зале количество присутствующих было минимальным.
«В ходе заседания назначили на должность заместителя Председателя Государственного Собрания Рустема Ахмадинурова. Поздравляю коллегу! Уважаемый избирателями и депутатами человек. Уверен, его опыт и знания пригодятся в новой должности», – прокомментировал Ишмухаметов.
Напомним, что Ахмадинуров станет четверым заместителем председателя Курултая. Константин Толкачев намерен возложить на назначенца задачи по регулированию вопросов, связанных с коронавирусной инфекцией.
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