Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку

В своем обращении премьер-министр сообщил: «Я ошибся. В создавшейся ситуации несколько решений, но ни одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства. Я выполняю ваше требование».

Напомним, в Ереване и в других городах страны проходили массовые акции, люди протестовали против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который до этого уже 10 лет руководил страной.

22 апреля задержали руководителя протестного движения "Елк" Никола Пашиняна и еще несколько депутатов, после чего протесты в Ереване приобрели более масштабный характер. Сегодня днем Паршинян и его единомышленники были выпущены.