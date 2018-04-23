Конкурирующие олигархические группы ослабляют позиции главы Башкирии

Глава Башкирии Рустэм Хамитов попал в категорию губернаторов, которые получили минус к итоговой оценке по итогам 2017 года.

Дальнейшее ослабление его позиций московские аналитики предсказали также и в текущем году. Таковы результаты нового исследования Центра развития региональной политики, изложенные в первом в 2018 году Кремлевском рейтинге губернаторов России. В нем исследователи поставили главам регионов оценки по «школьной» пятибалльной шкале с учетом ряда факторов.

Согласно рейтингу, можно прогнозировать вероятные отставки глав Алтайского края Александра Карлина и главы Республики Алтай Александра Бердникова а также констатировать сильные позиции «отличников» — таких, например, как губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рустэм Хамитов в число потенциальных отставников не попал, однако его позиции тоже находятся под угрозой.