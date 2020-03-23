Башкирский парламент из-за коронавируса изменит формат работы

Завтра, 24 марта, должно состоятся очередное заседание Госсобрания-Курултая РБ. При этом с учетом новых обстоятельств – угрозы заражения коронавирусной инфекцией – принято решение провести заседание в особом режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания РББ.

Как пояснил спикер парламента Константин Толкачев, поскольку проводить в одном помещении мероприятия с участием 50 и более человек нежелательно, принято решение распределить депутатов по разным кабинетам группами и предоставить им возможность общаться при помощи видеосвязи. При этом перемещения между залами должны быть ограничены.

Электронная система позволит проводить голосование, результаты которого подведет счетная комиссия.

Докладчики также будут приглашаться в залы для выступлений по приглашению. Для журналистов, общественников и других завсегдатаев заседаний парламента будет работать видеотрансляция.

Кстати, оперативка в мэрии также будет проводиться в режиме видеоконференции.