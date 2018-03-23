В Башкирии коммунисты и «яблочники» заявили, что не признают итоги выборов

Региональные отделения КПРФ и «Левого фронта» сделали громкие заявления о том, что не признают итоги президентских выборов на территории Башкирии.

- Это были не выборы, а «спецоперация» по сохранению криминально-олигархической власти, - выразил свое мнение на митинге на следующий день после выборов первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин. - Равных условий для кандидатов не было. Центризбирком России СМИ работали против лишь одного кандидата – Павла Грудинина.

По словам Юнира Кутлугужина, на УИК №379, который находился в уфимской школе №10, представители КПРФ нашли наблюдателей-двойников, однако их никто не удалил с участка, в то же время законного представителя КПРФ в момент закрытия участка, наоборот, выдворили с него.

На участке №402 в Уфе наблюдатель от КПРФ потребовал повторно пересчитать голоса за Грудинина, в итоге оказалось, что их на самом деле было больше почти на сотню.

При этом явка избирателей была, по подсчетам представителей партии, была завышена в два с лишним раза.

На основании всех полученных в ходе выборов сигналов штаб Грудинина направил жалобы в прокуратуру и следком по фактам вброса бюллетеней на ряде избирательных участках, а также появления на участках около ста фальшивых наблюдателей. При этом, по данным штаба Грудинина, после вмешательства полиции было устранено лишь около 20% нарушений.

Аналогичное заявление сделал и региональный избирательный штаб Григория Явлинского.

- На тех участках в Уфе, где у нас был четкий контроль и где мы добились занесения истинных результатов в протокол, реальная явка составила менее 53%, — заявил в интервью порталу «Idel.Реалии» начальник штаба Явлинского Эдуард Поляков. — Далее, как известно, имеются многочисленные свидетельства широчайшего использования административного ресурса — принуждения работников организаций, студентов и к участию в выборах и к голосованию за определенного кандидата – за Путина. Огромные возможности для фальсификаций также дало такое "нововведение", как возможность голосовать по месту пребывания, открепившись от участка по месту проживания. Наконец, была организована, как известно, массовая засылка на участки фальшивых наблюдателей. При таких условиях, мы не можем признать эти выборы ни честными, ни прозрачными, ни легитимными.

Тем временем в Центризбиркоме Башкортостана заявили, что по поступившим жалобам никаких нарушений избирательного законодательства не было установлено.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов, выступая на брифинге с журналистами, также заявил, что в ходе выборов было отмечено «малое количество замечаний и нарушений», которые, по его мнению, «носили формальный характер».

Свое слово в возражения против итогов выборов вставили также и представители уфимского избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального.

Как сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан», их наблюдатели, работавшие на участках, также считают необходимым аннулировать результаты голосования, подведенные 33 участковыми комиссиям. Центризбирком обещал рассмотреть данные жалобы. Что же касается роспуска комиссий, то, по словам представителей ЦИК РБ, срок их деятельности и без того завершается в июне.