В Уфе следователи проверят врачей на халатность из-за смерти рапиристки

22-летняя Татьяна Голосеева скоропостижно скончалась 15 февраля.

Родители погибшей рапиристки из Уфы Татьяны Голосеевой обратились в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к уголовной ответственности врачей ГБУЗ РБ Республиканский кардиологический центр МЗ РБ. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Башкирии, родители считают, что их дочь умерла из-за допущенной халатности врачей.

Напомним, что днем 15 февраля Татьяна Голосеева с подозрением на ишемическую болезнь сердца была доставлена в Республиканский кардиологический центр, где около 18 часов в результате проведенной операции «коронография» она скончалась.

Как сообщили в СК РФ по Башкирии, в настоящее время по данному факту следователи проводят доследственную проверку.