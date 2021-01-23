Зюганов сравнил российских подростков с бойцами «Гитлерюгенда»

Геннадий Зюганов в преддверии сегодняшних митингов в поддержку Навального сначала дал гневную отповедь её организаторам, а затем высказался и о подростках, которые делали перепосты за Навального в мессенджере ТикТок.
Ведущий российский коммунист сравнил этих ребят с бойцами подразделений «Гитдерюгенда», которые в мае 1945 года в Берлине стреляли в советских солдат из фауст-патронов.
Многие комментаторы уже негативно оценили это высказывание Зюганова, отметив, что таким образом он наверняка оттолкнет от коммунистов немалую часть молодежного электората.
«Геннадий Андреевич полжизни пел про «и Ленин опять молодой», а выясняется, что ничего про молодых там и близко нет», - отметил публицист Александр Штокман в «Новых Известиях».