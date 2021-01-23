Зюганов сравнил российских подростков с бойцами «Гитлерюгенда»

Зюганов сравнил российских подростков с бойцами «Гитлерюгенда»

Вчера, 16:15ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: сайт КПРФ
Лидер КПРФ сопоставил юных сторонников Навального с приспешниками Адольфа Гитлера.

Геннадий Зюганов в преддверии сегодняшних митингов в поддержку Навального сначала дал гневную отповедь её организаторам, а затем высказался и о подростках, которые делали перепосты за Навального в мессенджере ТикТок.

Ведущий российский коммунист сравнил этих ребят с бойцами подразделений «Гитдерюгенда», которые в мае 1945 года в Берлине стреляли в советских солдат из фауст-патронов.

Многие комментаторы уже негативно оценили это высказывание Зюганова, отметив, что таким образом он наверняка оттолкнет от коммунистов немалую часть молодежного электората.

«Геннадий Андреевич полжизни пел про «и Ленин опять молодой», а выясняется, что ничего про молодых там и близко нет», - отметил публицист Александр Штокман в «Новых Известиях».

Related news:
политика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы