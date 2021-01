Юриста уфимского штаба Навального Федора Телина арестовали на пять суток. Такое решение было принято сегодня, 23 января, в Кировском районном суде. Об этом в соцсетях сообщила сестра задержанного Екатерина Телина.

По словам Екатерины, решение суда было вынесено по статье КоАП 20.2 «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Накануне также была задержана волонтер штаба Ольга Комлева. По словам адвоката Рамиля Гизатуллина, ее дело в суде пока не рассмотрено. Напомним, сегодня в Уфе состоялся несогласованный властями митинг в поддержку Алексея Навального. Шествие митингующих длилось более трех часов.

