В Уфе начался митинг в поддержку Алексея Навального

В Уфе перед ГКЗ «Башкортостан» начался митинг в поддержку Алексея Навального. На месте сейчас находится корреспондент Mkset. Он рассказал, что происходит.

— Вдоль улицы Кирова стоят порядка 10 автозаков, въезд на улицу Крупской перекрыт, стоят сотрудники Госавтоинспекции, не пропускают автомобили. По всей улице Ленина и по прилегающим улицам наблюдается много сотрудников полиции, стоят по 2-3 человека на перекрестках. На руках у них распечатки карт, они останавливают прохожих и о чем-то с ними разговаривают, показывая эти карты, — отметил журналист. По улице Ленина установлены временные ограждения, перекрыт проход на аллею около Медуниверситета. Возможность перейти на улицу Заки Валиди отсутствует. Также перекрыт ограждениями театральный проезд по улице Пушкина. Video: Mkset.ru По словам корреспондента Mkset, людей на площадь не пускают, там начали уборку снега, работает техника, люди вынуждены толпиться вдоль дороги. Как говорят очевидцы, автобус с задержанными уже ушел, там было порядка 10 человек. Сейчас один из сотрудников полиции проводил небольшую разъяснительную работу. Сказал, что остановку с этого места перенесли и не нужно здесь стоять. Люди говорят, что пришли выразить свою позицию, но никаких действий со стороны сотрудников полиции не было. На площади громко включили музыку, однако люди стоят и не расходятся.

