В Уфе начался митинг в поддержку Алексея Навального

— Вдоль улицы Кирова стоят порядка 10 автозаков, въезд на улицу Крупской перекрыт, стоят сотрудники Госавтоинспекции, не пропускают автомобили. По всей улице Ленина и по прилегающим улицам наблюдается много сотрудников полиции, стоят по 2-3 человека на перекрестках. На руках у них распечатки карт, они останавливают прохожих и о чем-то с ними разговаривают, показывая эти карты, — отметил журналист.
По улице Ленина установлены временные ограждения, перекрыт проход на аллею около Медуниверситета. Возможность перейти на улицу Заки Валиди отсутствует. Также перекрыт ограждениями театральный проезд по улице Пушкина.
По словам корреспондента Mkset, людей на площадь не пускают, там начали уборку снега, работает техника, люди вынуждены толпиться вдоль дороги. Как говорят очевидцы, автобус с задержанными уже ушел, там было порядка 10 человек. Сейчас один из сотрудников полиции проводил небольшую разъяснительную работу. Сказал, что остановку с этого места перенесли и не нужно здесь стоять. Люди говорят, что пришли выразить свою позицию, но никаких действий со стороны сотрудников полиции не было. На площади громко включили музыку, однако люди стоят и не расходятся.