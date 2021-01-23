В Уфе начался митинг в поддержку Алексея Навального

По словам корреспондента Mkset, людей на площадь не пускают, там начали уборку снега, работает техника, люди вынуждены толпиться вдоль дороги. Как говорят очевидцы, автобус с задержанными уже ушел, там было порядка 10 человек. Сейчас один из сотрудников полиции проводил небольшую разъяснительную работу. Сказал, что остановку с этого места перенесли и не нужно здесь стоять. Люди говорят, что пришли выразить свою позицию, но никаких действий со стороны сотрудников полиции не было. На площади громко включили музыку, однако люди стоят и не расходятся.