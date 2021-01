Участники митинга начали движение к площади Салавата Юлаева в Уфе

Участники митинга в поддержку Алексея Навального после окончания сбора перед ГКЗ Башкортостан двинусь к площади Салавата Юлаева. Об этом сообщает корреспондент Mkset, который находится на месте событий.

Люди идут по центральным улицам города по обеим сторонам от дорог. Все проходит спокойно. На улицах, где тротуары особенно узкие, толпе приходится идти по проезжей части. Photo: Mkset.ru Случаются единичные задержания. Люди проходят с сотрудниками полиции без сопротивления. По словам очевидцев всего задержано чуть больше 10 человек. Photo: Mkset.ru Около площади Салавата Юлаева также стоят автозаки. По словам очевидцев, там тоже начали уборку снега. Толпу, идущую вдоль Телецентра, встречают сотрудники полиции. Их не пускают к памятнику Салавата Юлаева, на глазах нашего корреспондента задержали уже четверых человек.

