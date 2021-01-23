Участники митинга начали движение к площади Салавата Юлаева в Уфе

Около площади Салавата Юлаева также стоят автозаки. По словам очевидцев, там тоже начали уборку снега. Толпу, идущую вдоль Телецентра, встречают сотрудники полиции. Их не пускают к памятнику Салавата Юлаева, на глазах нашего корреспондента задержали уже четверых человек.