Толпа митингующих в Уфе отправилась в сторону Белого дома

Толпа митингующих в Уфе отправилась в сторону Белого дома

Вчера, 15:38ПолитикаКарина МамаеваPhoto: Mkset.ru
Сегодня, 23 января, в Уфе проходит митинг в поддержку Алексея Навального. Толпа собралась у ГКЗ «Башкортостан», после чего дошла до площади Салавата Юлаева. Сейчас шествие продолжается в сторону Белого дома.

Как сообщает корреспондент Mkset, многие улицы по направлению к дому правительства перекрыты, однако это не останавливает людей, которые идут по сугробам. Толпу объезжают микроавтобусы с сотрудниками полиции и автозаки.

— Около ста человек пробрались к зданию Белого дома. У каждого входа в дом правительства стоят сотрудники Росгвардии и ОМОН. Куда двигается основная колонна митингующих пока неизвестно, — отметил корреспондент Mkset.

Photo: Mkset.ru

По словам журналиста, толпа подходит к Белому дому со стороны Башкирского государственного драматического театра.

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