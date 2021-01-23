Толпа митингующих в Уфе отправилась в сторону Белого дома

Как сообщает корреспондент Mkset, многие улицы по направлению к дому правительства перекрыты, однако это не останавливает людей, которые идут по сугробам. Толпу объезжают микроавтобусы с сотрудниками полиции и автозаки.
— Около ста человек пробрались к зданию Белого дома. У каждого входа в дом правительства стоят сотрудники Росгвардии и ОМОН. Куда двигается основная колонна митингующих пока неизвестно, — отметил корреспондент Mkset.
По словам журналиста, толпа подходит к Белому дому со стороны Башкирского государственного драматического театра.